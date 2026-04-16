El Gobierno subasta antigua Comisaría que Ayuntamiento quería destinar a vivienda para jóvenes

Jueves, 16 Abril 2026 16:14

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el anuncio de subasta pública al alza de la antigua Comisaría de Policía de Soria, situada en la calle Nicolás Rabal, junto a la dehesa de Soria. No será finalmente cedida al Ayuntamiento de Soria, como planteó hace unos años la propia corporación.

Fue en abril de 2024 cuando el Ayuntamiento de Soria, en palabras de su alcalde Carlos Martínez, expresó su deseo de hacerse con el edificio para sumarlo al plan de casas de alquiler de SEPES y destinar más vivienda al alquiler dirigido específicamente a los jóvenes.

El objetivo municipal era incluir este proyecto en la adenda del convenio suscrito entre el Consistorio de la capital y la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) gracias al que, en fecha por concretar, se iniciará la construcción de 75 pisos en la calle Antonio de Nebrija. Ç

“A ver si somos capaces de meter la antigua comisaría en ese paquete de rehabilitación de viviendas”, declaró entonces Martínez Mínguez

Dos años después, el Gobierno ha optado por sacar a subasta pública al alza este antiguo edificio, con un tipo de licitación de 1.793.144 euros y una garantía previa de 89.657,20 euros.

La finca es un inmueble libre de cargas, de 267 metros cuadrados de solar y 1.410 metros cuadrados construidos.

La estructura de la comisaría tenía sótano, planta baja y cuatro alturas.

El anuncio oficial establece que las proposiciones podrán presentarse hasta las 14.00 horas del 8 de mayo de 2026 en el Registro General del Ministerio del Interior, en Madrid, o en cualquiera de los registros admitidos por la legislación administrativa.

En este segundo caso, el pliego exige remitir también a GIESE una copia de la hoja sellada que acredite la presentación.

La apertura de la subasta tendrá lugar el 20 de mayo, a las 10.00 horas, en la sede de la Gerencia, en la calle Evaristo San Miguel de Madrid.

Procedimiento

La documentación pública de GIESE precisa también la forma de participación.

Los interesados deben presentar por separado la documentación administrativa y la oferta económica.

El pliego distingue un sobre A para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos y un sobre B, cerrado, para la proposición económica, que debe ajustarse al modelo oficial incorporado como Anexo I.

La propia web pública de GIESE incorpora, junto al anuncio del BOE, el pliego, los anexos y una galería fotográfica del inmueble, de modo que cualquier posible licitador puede consultar ya tanto la descripción del edificio como las condiciones formales de la subasta.

Detalle del inmueble en venta directa o subasta - Ficha del inmueble

Historia

La salida a subasta afecta a un edificio muy conocido en la ciudad, que durante cuatro décadas acogió la Comisaría Provincial.

El inmueble albergaba el antiguo Hotel Florida, abierto a comienzos de los años cincuenta junto a la Alameda de Cervantes.

El 14 de abril de 1983 se produjo el traslado de las dependencias policiales a Nicolás Rabal, tras abandonar su anterior ubicación en el Gobierno Civil, hoy Subdelegación del Gobierno.

La Policía había tenido antes su sede en la calle Alfonso VIII (Gobierno Civil) desde 1945 y, con anterioridad, en dependencias vinculadas al Palacio de los Condes de Gómara y a la plaza de los Condes de Lérida.

El inmueble dejó de resultar apto para las necesidades de una comisaría provincial tras años de falta de espacio y de denuncias de los propios representantes sindicales de los policías

La antigua Comisaría de Soria presentaba un estado de conservación aceptable, pero tenía una dimensión muy reducida, lo que la hacía poco funcional e inadecuada para ese uso.

Esa situación quedó resuelta con la entrada en servicio de la nueva Comisaría Provincial de la calle León, cuyas oficinas de denuncias y atención al ciudadano comenzaron a funcionar el 22 de marzo de 2024 y cuya oficina de DNI y pasaportes abrió el 25 de marzo. El ministro del Interior inauguró oficialmente el nuevo edificio el 4 de abril de 2024.

La actuación supuso una inversión de más de 9,3 millones de euros.