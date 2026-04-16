Tres alternativas para el Campus de Soria en elecciones al rectorado de la UVa

Jueves, 16 Abril 2026 16:21

El 20 de mayo se conocerá de forma definitiva el nuevo rector de la Universidad de Valladolid, del que depende el Campus de Soria. Hay tres candidaturas a relevar al frente de la institución académica a Antonio Largo. Los tres programas recogen propuestas para el Campus de Soria.

Las elecciones se celebrarán el 28 de abril, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno.

Carlos Alberola López, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones; Carmen Camarero Izquierdo, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados; y Pilar Garcés García, catedrática de Filología Inglesa, son las tres candidaturas que presentan estos días sus programas en los diferentes campus de la Universidad de Valladolid.

Carlos Alberola

En aplicación del artículo 19 de los Estatutos de la UVa, Alberola se compromete a la creación de un órgano de coordinación del Campus de Soria que permita una planificación conjunta entre los distintos centros.

Se trataríaa de una estructura estable presidida por la persona titular del vicerrectorado de Soria e integrada por los equipos de dirección de los centros, con reuniones periódicas y capacidad de planificación conjunta.

Además se compromete a garantizar la transparencia en la asignación de espacios y recursos comunes del campus, atendiendo al número de estudiantes, necesidades docentes y actividad de los centros y a mejorar la comunicación interna del Campus de Soria entre centros, servicios y comunidad universitaria, con difusión clara de acuerdos, servicios y procedimientos.

Como parte del proceso de mejora de eficiencia y fortalecimiento de las unidades y servicios en las unidades territoriales, Alberola promete el acceso a la información sobre los servicios universitarios, con especial atención a los ofrecidos en el propio Campus de Soria mediante el desarrollo de directorios claros y actualizados.

En consonancia con el eje 1 de Ordenación Académica, apunta a revisar la composición de los equipos decanales/directivos así como la reorganización de responsabilidades que permitan mejorar la coordinación académica y la relación con el entorno.

También se compromete a simplificar y armonizar los procedimientos administrativos intercentros del Campus de Soria mediante la revisión de los procesos en los distintos centros, la eliminación de duplicidades en los trámites, la homogeneización de modelos y formularios, y el establecimiento de criterios comunes de gestión.

En relación con el eje 1 de Infraestructuras, plantea promover una planificación y organización de los espacios del Campus de Soria basada en criterios de equidad, eficiencia y adecuación a las necesidades reales de la docencia y la investigación.

Además impulsará la creación de espacios de simulación orientados a la formación práctica en titulaciones del campus.

Asimismo, modernizará el laboratorio de idiomas para adaptarlo a las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje y a los requerimientos de las titulaciones del campus.

Además, renovará progresivamente el material sanitario destinado a las prácticas de las titulaciones del ámbito de la salud.

Por otra parte, abordará la mejora de las infraestructuras tecnológicas del campus, incluyendo la adecuación de los sistemas y espacios destinados a servidores, y en consonancia con el protocolo firmado sobre inversiones en infraestructuras con la Junta de Castilla y León.

Igualmente se compromete a la ampliación progresiva de los horarios de apertura del campus, incluyendo la reapertura de los viernes por la tarde, y facilitar el acceso del profesorado a sus despachos fuera de los horarios ordinarios mediante sistemas de acceso controlado por identificación.

En coherencia con las líneas de fortalecimiento y visibilidad de la oferta académica de la UVa incentivará la mejora, adaptación y visibilización de la oferta académica del Campus de Soria para reforzar su atractivo, responder a las necesidades del entorno y garantizar su sostenibilidad.

En este sentido, se compromete a visibilizar la oferta de titulaciones del Campus de Soria, especialmente los estudios de máster.

En línea con el eje 2 de Ordenación Académica, impulsará la revisión y adaptación de los planes de estudio del Campus de Soria para adecuarlos a las nuevas demandas formativas y profesionales.

En relación con el eje 1 de Ordenación Académica, diseñará, en colaboración con los centros, planes de acción específicos para aquellas titulaciones con menor demanda, orientados a mejorar su posicionamiento y viabilidad.

En relación con el eje 2 de Ordenación Académica, impulsará el aumento de menciones profesionalizantes en la Facultad de Educación del Campus de Soria, con el objetivo de reforzar la especialización del estudiantado y su adecuación a las titulaciones demandadas del entorno profesional.

En relación con el eje 1 de Ordenación Académica, transitará hacia un modelo de reconocimiento y mantenimiento de las asignaturas optativas vinculadas a menciones, garantizando su papel en la especialización académica.

En relación con el eje 1 de Internacionalización, potenciará el desarrollo de una oferta de cursos de idiomas en el Campus de Soria y facilitaremos el acceso en modalidad online a la oferta formativa disponible en otros campus.

Por otra parte, se compromete a favorecer la estabilización, el desarrollo y la adecuada planificación del profesorado en el Campus de Soria, atendiendo a sus particularidades y garantizando la calidad de la docencia y la sostenibilidad de la oferta académica.

Carmen Camarero Izquierdo

Camarero ha articulado su su programa en torno a las denominadas 'ocho C's', un conjunto de principios estratégicos que buscan modernizar la universidad:

Crear una universidad transformadora que dialoga con un gobierno transparente y participativo

Caminar hacia la excelencia en docencia, investigación y gestión

Consolidar una plantilla estable y equilibrada

Construir una gestión ágil y adaptada a la transformación digital

Cooperar para reforzar la dimensión internacional

Completar infraestructuras y equipamientos

La Universidad de Valladolid tiene que resultar cercana y atractiva para estudiantes, investigadores y profesionales y consolidar, así, una imagen de excelencia y de impacto social, según el programa de Camarero.

Y ello pasa por cuidar las relaciones entre los miembros de la comunidad, con la sociedad y con el entorno internacional.

Otra necesidad de nuestro tiempo y, en particular, de la Universidad es la agilidad.

“Tenemos que anticiparnos a los cambios y crear una universidad ágil que cuente con los equipos y con las herramientas imprescindibles para adaptarnos de forma racional y eficiente. La universidad ha de saber combinar estrategias, programas y acciones que ofrezcan respuestas valiosas con la vista en el largo plazo”, subraya.

Camarero plantea dotar a la UVa de las instalaciones necesarias para todos los colectivos y acometer las reformas en las infraestructuras que necesita la Universidad.

Por ello se compromete a finalizar los proyectos que están actualmente en marcha en cada uno de los campus y a iniciar otros que son imprescindibles.

Para ello, se redactará un plan director de infraestructuras donde se establecerán las necesidades y la prioridad en la ejecución de proyectos y reformas

Una adecuada coordinación entre campus es clave, a su juicio, para garantizar la equidad en el acceso a oportunidades y servicios, así como para mejorar la eficiencia en el uso de recursos.

Camarero se compromete a desarrollar planes específicos para cada campus que tengan en cuenta su tamaño, oferta académica, especialización y contexto territorial, asegurando un desarrollo equilibrado dentro del proyecto institucional común.

En cuanto a proyectos de infraestructuras en el Campus de Soria, Camarero se compromete a construir la segunda fase de la infraestructura deportiva en el Campus de Soria para dotar de espacios docentes y de investigación para el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como explorar las opciones para iniciar la construcción de una residencia universitaria en un edificio propio de la UVa.

Pilar Garcés García

La candidata al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVa), Pilar Garcés, se compromete a reforzar el Campus Duques de Soria mediante la implantación de grados vinculados a tecnologías emergentes, el impulso de proyectos interdisciplinares y una mayor cohesión entre los cuatro campus de la institución.

Garcés ya ha presentado estas propuestas en Soria, en donde ha defendido el modelo 'UVa 4', basado en una única universidad estructurada en cuatro campus -Valladolid, Palencia, Segovia y Soria-, que comparta recursos y refuerce el sentimiento de pertenencia.

Ha destacado la necesidad de asegurar la contratación del profesorado al inicio del curso académico, tras reconocer los problemas registrados en los últimos años

En el Campus de Soria, ha apostado por optimizar el uso de las infraestructuras actuales para fomentar iniciativas interdisciplinares y fortalecer la oferta académica con grados duales y titulaciones que incorporen contenidos en ámbitos como la inteligencia artificial.

Además ha anunciado la creación de un consejo de campus que permita a las distintas facultades y titulaciones participar en la toma de decisiones, así como el impulso de actividades intercampus que favorezcan la colaboración entre estudiantes, profesorado y personal.

La candidatura se compromete a impulsar la firma de acuerdos para dotar al campus de instalaciones deportivas de alto nivel, una demanda largamente reclamada por la comunidad universitaria soriana.

A ello se suma el desarrollo del edificio de I+D+i orientado a docencia avanzada y proyectos interdisciplinares, y la creación de nuevos laboratorios y aulas de simulación de última generación equipadas con tecnologías de inteligencia artificial.

En el ámbito de la investigación, el programa prevé la creación de una Unidad de Apoyo a la Investigación específica para el campus, con el objetivo de unificar procedimientos, acompañar a los equipos en la gestión de proyectos y reducir la burocracia que frena la actividad científica.

La candidatura apuesta por aprovechar el perfil interdisciplinar del campus soriano como palanca para impulsar iniciativas conjuntas con el resto de la UVa.

El programa contempla adaptar los planes de estudio a perfiles tecnológicos emergentes, incorporar modalidades duales y más flexibles, y reforzar las prácticas externas con el tejido productivo de la provincia.

A esto se une el diseño de programas específicos de captación y fidelización de alumnado, considerados clave para la

Garcés ha defendido además revisar la estructura de los grados para mejorar la captación y permanencia del alumnado, así como del personal docente e investigador, con el objetivo de consolidar el crecimiento del campus dentro del sistema universitario de Castilla y León.