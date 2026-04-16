Andrés (AGRUTRANSO): "Han convertido a Soria en una isla, por falta de infraestructuras"

Jueves, 16 Abril 2026 17:28

Soria sigue esperando que el Gobierno termine las infraestructuras viarias. En un territorio donde no sólo son un servicio sino una infraestructura imprescindible para el desarrollo, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, las infraestructuras siguen acumulando retrasos.

Así lo expresa el presidente de la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO), José Antonio Andrés, que se ha estrenado en el Comité Ejecutivo de FOES como nuevo vocal de Transporte.

En el número de abril de la revista “Soria Empresarial”, editada por la patronal soriana, Andrés señala tres reivindicaciones prioritarias.

La primera es la capacidad de suministro eléctrico a las empresas que se quieren instalar en Soria, provincia que exporta mucha más energía de la que luego necesita para implantar nuevas empresas.

“Hemos padecido durante décadas el abandono de todas las administraciones y ahora carecemos de todo. Es necesario culminar las autovías que nos conectan con otras provincias limítrofes, y a nivel ferroviario, sería interesante crear un puerto seco en la provincia”, reclama.

Andrés resalta la oportunidad logística que supone la ubicación geográfica de Soria, pero la falta de infraestructuras que deberían estar hechas hace décadas, hace que lo estemos pagando ahora.

“Soria, por su ubicación geográfica, es un nudo de comunicaciones, pero nos han convertido en una isla. El tráfico pesado de Navarra, País Vasco y La Rioja hacia el centro y sur, pasa por Soria. Desde Cataluña a Galicia y norte de Portugal, la ruta natural es Soria. Y de Cataluña a Salamanca y Portugal, la ruta más ágil es Soria. Todo eso no está activado porque nos faltan las comentadas vías rápidas”, denuncia.

Para Andrés, falta coordinación entre las instituciones para avanzar en las infraestructuras. “Se resume en un dicho popular: los unos por los otros, la casa sin barrer”, resume.