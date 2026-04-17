UGT denuncia reuniones vacías y acusa a Educación de bloquear el Acuerdo docente

Viernes, 17 Abril 2026 08:02

UGT se ha concentrado a las puertas de la dirección provincial de Educación en Soria para denunciar reuniones vacías con la Consejería, a la que ha acusado de bloquear el acuerdo docente.

El Sector de Enseñanza de UGT-SP Castilla y León ha celebrado concentraciones de docentes en las nueve provincias estejueves 16 de abril, frente a las direcciones provinciales de Educación, ante el bloqueo en el desarrollo del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025 para la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la creciente sensación de engaño y hartazgo entre los profesionales de la enseñanza.

Esta convocatoria se produce tras la finalización de un trimestre en el que únicamente se ha celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento, lo que, a juicio de la organización, evidencia la falta de voluntad política de la Consejería de Educación para desarrollar el Acuerdo firmado.

UGT Enseñanza Castilla y León ha denunciado en un comunicado que, varios meses después de su firma, la Administración no ha concretado ninguno de los aspectos clave que requerían negociación, planificación o desarrollo.

“Lo que debía ser un punto de inflexión se está convirtiendo en un acuerdo vacío de contenido por la inacción de la Consejería”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, ha denunciado que las reuniones mantenidas hasta el momento han sido meramente formales, sin contenido real, sin propuestas ni contrapropuestas por parte de la Administración y sin claridad sobre los asuntos a tratar.

La ausencia de un calendario de negociación estructurado resulta especialmente grave, según el sindicato, y evidencia la falta de voluntad real de avanzar, generando una profunda frustración y una creciente sensación de engaño en el profesorado.

Todo ello se produce en un contexto en el que la educación pública necesita más recursos, más planificación y una mayor implicación institucional.

“No se puede hablar de calidad educativa mientras no se desarrollen los acuerdos firmados ni se dote al sistema de los medios necesarios”, ha subrayado.

Ante esta situación, UGT Enseñanza Castilla y León ha convocado movilizaciones en toda la comunidad con el objetivo de exigir:

Un desarrollo ambicioso e inmediato del Acuerdo

Un calendario real de negociación, con compromisos concretos

Medidas evaluables y con dotación presupuestaria suficiente

Un cambio de actitud por parte de la Consejería de Educación

Asimismo, el sindicato pone sobre la mesa las principales demandas del profesorado, entre las que destacan:

El reconocimiento salarial y horario de las tutorías

La mejora de la atención a la diversidad

La reducción de la jornada lectiva de hasta un tercio para mayores de 55 años

La reducción de la burocracia en los centros educativos

El refuerzo del personal no docente en los centros

La ampliación y mejora de permisos y licencias