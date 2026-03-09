El Sporting se garantiza presencia en fase final de Primera Nacional

Lunes, 09 Marzo 2026 12:57

El Moreno Sáez Sporting se ha asegurado de forma matemática su presencia en la fase final de la Primera Nacional tras lograr este sábado su decimo séptima victoria de la temporada (2-3) en la cancha de la Universidad de Burgos CVB).

En la Fase Final de la Primera División se dirimirá qué equipos ascienden a Superliga 2, la antesala de la máxima categoría del voleibol español.

Son 51 los puntos que acumula el primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo, que aventaja en tres al CyL Palencia 2026 y en ocho al Club Voleibol Oviedo.

Sólo restan dos jornadas para el final de la liga regular, por lo que no existe ninguna opción de que los asturianos superen en la tabla a un Moreno Sáez Sporting, que, además, depende de sí mismo para proclamarse campeón del Grupo A de la Primera División Masculina.

La escuadra entrenada por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa logrará el título si le gana el próximo sábado al CyL Palencia 2026, en un choque previsto para las 16:00 horas en el Polideportivo de Los Pajaritos.

Si pierden, los sorianos todavía podrían proclamarse campeones en la última jornada, en la que visitarán al Club Voleibol Oviedo, al que ya derrotaron por 3-1 en la primera vuelta.

El CyL Palencia 2026 está compuesto por los integrantes de la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española y se convirtió, en el mes de diciembre, en el segundo equipo que superaba este curso al Moreno Sáez Sporting.

Previamente, el cuadro soriano había caído en casa ante el Jatorkide de Vitoria y hace un mes sufriría otro tropiezo ante el Club Voleibol Haris tinerfeño.

El Moreno Sáez Sporting no ha abandonado el liderato desde el 25 de octubre, cuando le ganó al Club Voleibol Coslada madrileño en la cuarta jornada.

En la Fase Final de la Primera División Masculina competirán ocho equipos y sólo se han clasificado ya otros tres.

El primer billete lo logró el Universidad Granada y este fin de semana se han sumado a esa lista -además del Moreno Sáez Sporting- el Hidropres de L'Hospitalet (Barcelona) y el Voley Playa Madrid.

La Fase Final de la Primera División se jugará del 24 al 26 del próximo mes de abril, en una sede todavía por determinar.

De hecho, hasta el 18 de marzo no concluye el plazo establecido por la Federación Española para que los clubes interesados en su organización puedan presentar las correspondientes solicitudes.