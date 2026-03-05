El Sporting Santo Domingo apura opciones para clasificar a seis equipos para Copa de Castilla y León

Jueves, 05 Marzo 2026 16:06

Hasta seis equipos del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria podrían participar en la Copa de Castilla y León, una cita que se desarrollará en Valladolid el próximo 23 de abril y que reunirá a los mejores de los diferentes Campeonatos Regionales de Edad.

Las cadetes del Sporting Santo Domingo A, las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, las alevines del Sporting Santo Domingo A, los infantiles del Sporting Río Duero y los alevines del Sporting Río Duero A tienen muchas opciones de finalizar entre los cuatro primeros en sus respectivos Campeonatos Regionales de Edad y asegurarse, de esta forma, su presencia en la Copa de Castilla y León.

A estos cinco combinados se uniría el Cañada Real Sporting Santo Domingo, siempre que supere la eliminatoria de cuartos de final de la Segunda División Femenina.

El Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino es el único de estos conjuntos que disputará partidos oficiales este fin de semana.

Será el domingo cuando juegue, en el Polideportivo del Colegio Las Pedrizas, sendos encuentros ante los otros dos equipos con los que la entidad presidida por César Gonzalo cuenta en esta categoría.

A las 9:30 horas se medirá al Sporting Santo Domingo B y tres horas después jugará frente al Sporting Santo Domingo C.

Estos dos conjuntos se enfrentarán en el mismo escenario a las 11:30 horas, justo después del partido entre las dos escuadras femeninas que el Sporting Santo Domingo tiene en el Campeonato Regional de Edad Benjamín Femenino.

A estos cuatro partidos se suman los que afrontarán en Ávila tanto el equipo cadete como el infantil de la Liga Plata.

Las cadetes del Sporting Santo Domingo B jugarán ante el Rubberb-Vulk Abulense y contra el Kerbest Abulense y las infantiles del Hospital Latorre Sporting tendrán como rival al Abulense.

Las cadetes todavía no han ganado ningún partido y las infantiles ya han sumado dos victorias.

Este último equipo -el Hospital Latorre Sporting C- es el único que entrará en liza el próximo 14 de marzo, apenas una semana antes de que las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo disputen diez partidos en Valladolid y de que Soria acoja la penúltima concentración de los Campeonatos Regionales de Edad de las categorías alevín y benjamín.