El Sporting Santo Domingo espera rival para eliminatoria de cuartos

Martes, 03 Marzo 2026 12:23

El Cañada Real Sporting Santo Domingo ha finalizado la liga regular en el segundo puesto de la clasificación del Grupo B de la Segunda División Femenina y espera rival para la eliminatoria de cuartos de final, cuyo partido de ida está previsto para el próximo 15 de marzo.

Fotografía: Carlos Arlegui

El equipo dirigido por Juan Ignacio Osuna solventó con dos claras victorias (3-0 el sábado en el Polideportivo San Andrés y 0-3 el domingo en Segovia) los dos encuentros que tenía pendientes ante el Club Deportivo Segovoley, que ha concluido en la última plaza de la tabla clasificatoria.

Su rival en cuartos de final será el tercer clasificado del Grupo A, que ahora mismo -y a falta de varios encuentros aplazados para la conclusión- es el VCV María Molina de Valladolid.

También tiene opciones de terminar tercero el Club Voleibol Palencia.

Son cinco las victorias que ha encadenado el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que sólo ha sido superado en 2026 por el Maristas La Inmaculada de Valladolid, el combinado que concluye en el primer puesto, con 30 puntos.

El primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo ha sumado cuatro menos y ha sido el único capaz de derrotar (3-2 en la primera vuelta, en el Polideportivo de La Juventud) al cuadro vallisoletano, que tampoco conoce a su rival en cuartos de final.

El favorito para alcanzar el título en la Segunda División Femenina es el Club Deportivo San José Rojo de Valladolid, cuyos números evidencian su superioridad: se ha impuesto por 3-0 en los once choques que ha jugado hasta el momento.

La Fase de Ascenso a Primera División la disputarán dos equipos de Castilla y León.

Los parciales de los dos duelos del fin de semana ante el Segovoley demuestran la diferencia existente entre ambos equipos: 25-15, 25-4 y 25-11 el sábado y 11-25, 12-25 y 10-25 el domingo. Gracias a su segunda plaza en la liga regular, el Cañada Real Sporting Santo Domingo disputará en su propio feudo el partido de vuelta de cuartos de final, previsto para el próximo 22 de marzo.

En estas eliminatorias se empleará el set de oro para decidir el ganador, en el caso de que se produzca un empate.

Las semifinales se disputarán el 29 de marzo y el 12 de abril y tanto la final como la eliminatoria por la tercera plaza están programadas para los dos últimos fines de semana de abril. El Cañada Real Sporting Santo Domingo se tuvo que conformar la pasada campaña con la cuarta posición.