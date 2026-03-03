CC.OO. exige políticas "serias" para dar empleo a jóvenes, tras aumento del paro en febrero

Martes, 03 Marzo 2026 14:07

CC.OO. de Soria ha exigido a la Junta políticas “serias” juveniles tras subir el paro casi un 3 por ciento en la provincia al cierre de febrero y un 5 por ciento en la comunidad.

El grueso de la subida del desempleo en Soria, que ha afectado a 79 personas, se ha producido en el sector servicios, que sigue siendo el que más precariedad laboral tiene y en el que las empresas siguen abusando de la contratación temporal.

Durante febrero el paro en los jóvenes menores de 25 años también ha sufrido un aumento en la provincia.

Ahora que estamos en plena campaña electoral, en la que todos los partidos políticos que concurren a los comicios del próximo 15 de marzo, y que están poniendo en valor la población joven como determinante de los resultados electorales, la secretaria general de CC.OO. de Soria, María Enciso, ha propuesto que “si llegan a gobernar no hagan lo mismo que se ha hecho hasta ahora, es decir, políticas que expulsan a los jóvenes de nuestra comunidad autónoma”.

Más allá de titulares populistas, como dar una cantidad fija para financiar cuestiones concretas, CCOO ha exigido políticas serias transversales que lleguen a todos los ámbitos, y que, realmente, generen oportunidades para los jóvenes de Castilla y León y sobre todo en la provincia donde es tan difícil conseguir que los jóvenes se queden.

También ha realizado un llamamiento a las empresas de Soria, “ahora que se están moviendo en márgenes muy positivos”, para que inviertan por el talento joven de la provincia ofreciéndoles la posibilidad de entrar en el mercado de trabajo “con buenas condiciones laborales”.

Solo así, a juicio del sindicato, se evitará la fuga de talentos y además se conseguirá “la atracción de personas jóvenes, de otros territorios, formadas con alta cualificación profesional”.

El sindicato ha planteado además “ampliar las titulaciones universitarias, y ajustar las titulaciones de la FP” a las necesidades reales de las empresas evitando así “el desajuste que existe entre las funciones de los puestos de trabajo y la fo.0rmación reglada”.

En cuanto a la vivienda, la Junta de Castilla y León tiene que desarrollar una “apuesta decidida y clara” por las de protección oficial con precios asequibles para las personas jóvenes, y “políticas de vivienda que garanticen que puedan acceder al alquiler”, independientemente de su poder adquisitivo.

Por último, y ante la cercanía del 8M, Enciso también ha reivindicado “combatir la precariedad laboral que sufren las mujeres” traducida en bajos salarios, temporalidad, parcialidad no deseada y, en definitiva, disminuir las desigualdades que se producen en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres.

UGT

Por su parte, UGT Soria ante la cercanía del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha recordado que el desempleo afecta más a las mujeres.

La brecha salarial por razón de género, según la Encuesta de Estructura Salarial-INE en 2023 que es el año más actualizado de esta encuesta, se encontraba en Soria en 8,8 puntos con una diferencia en valores absolutos de 2.374,58 euros de media anual.

“Nuestra sociedad debe dar los pasos tendentes a reducir la brecha de género y salarial por razón de género erradicando la discriminación laboral y la penalización a su maternidad que sufren muchas mujeres mediante políticas de conciliación laboral y familiar, programas de inserción laboral con enfoque de género y las medidas legales, empresariales y culturales tendentes a lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres” ha emplazado.