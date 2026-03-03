Un joven soriano obtiene primera plaza en examen para químico interno residente

Martes, 03 Marzo 2026 15:54

Álvaro Peña Moreno, soriano de 27 años, ha obtenido la primera plaza en el examen para químico interno residente (qir). Tiene toda la oferta a su disposición para elegir destino.

Fotografía: Heraldo de Aragón

El Ministerio de Sanidad publicó a finales de febrero la relación provisional de resultados de las pruebas para optar a plazas de formación sanitaria especializada celebradas el pasado 24 de enero.

El primer puesto en el examen para químico interno residente corresponde a un antiguo alumno de la Universidad de Zaragoza, centro donde se formó el médico que ha conseguido el número 22 en la prueba.

Se trata de un soriano de 27 años, Álvaro Peña Moreno, que se presentó por primera vez al examen tras dedicar largas horas al estudio. Era la primera vez que se presentaba a esta exigente prueba y saber que había conseguido el primer puesto fue una sorpresa: "No me lo esperaba, todavía lo estoy asimilando", ha reconocido a Heraldo de Aragón.

En su Soria natal no tenía posibilidad de estudiar Química, así que decidió matricularse en Zaragoza. "Tiene mucha reputación y además está cerca", resaltó.

Durante bachillerato se sintió atraído por la Química.

Empezó el grado de Química en 2016 y acabó con el primer año de la pandemia de Covid.

Después curso también en la Universidad de Zaragoza el máster en Química Molecular y Catálisis Homogénea.

Luego trabajó cuatro años en la empresa privada en Zaragoza, hasta que en agosto del año pasado decidió dejarlo para prepararse el qir con la Academia Gofir.

Hizo el examen para la formación sanitaria especializada en Madrid, donde vive su pareja.

252 aspirantes superaron esta prueba para lograr una de las 29 plazas en toda España, una de ellas en Aragón, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, de Zaragoza.

Decidió optar al qir porque “no hay nada más noble que ayudar, y esta vía me permite hacerlo desde el hospital Es algo que me llenaba”, resalta.

El proceso de la preparación del examen fue muy exigente. “Durante el día estudiaba muchísimas horas, había mucho temario y muy complejo”.

Tras la prueba no quiso hacerse muchas ilusiones y se enteró de que era el número uno del examen qir de toda España mientras estaba de viaje, con unos amigos de Logroño.

Ahora tendrá que elegir especialidad, ya que tiene todo el abanico de oferta a su disposición para formarse en Bioquímica clínica.

“Me encantaría ir al hospital La Paz, que es un referente, y aprender de los profesionales que están allí”, avanza.





