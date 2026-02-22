La comunidad ucrania en Soria se concentra contra cuatro años de invasión rusa

Domingo, 22 Febrero 2026 19:45

La comunidad ucraniana en Soria se ha concentrado esta tarde en la plaza Mayor de la capital para condenar cuatro años de guerra en su país, por la invasión rusa, que han supuesto miles de muertos.

El próximo martes 24 de febrero se cumplirán cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania en 2022.

Distintas asociaciones ucranianas en España han convocado manifestaciones en varias ciudades para mostrar su apoyo a Ucrania.

En Soria, la manifestación se ha celebrado esta tarde en la plaza Mayor, con la asistencia de menos de un centenar de personas.

Entre los asistentes, se encontraba el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

La comunidad ucraniana ha vuelto a exigir el fin de la invasión rusa que cumple su cuarto aniversario y que ha provocado más de 70.000 muertos.

Además ha rechazado de nuevo la ocupación militar, ha exigido respeto a la integridad territorial de Ucrania y a su sistema democrático y ha lamentado los silencios de la comunidad internacional ante un conflicto que no cesa y que está provocando miles de muertos.

Tres mujeres han leído sus testimonios. Entre ellas se encontraba la experiencia de Liubov

Quiero contaros una historia

Hace cuatro años, al principio de la guerra de Ucrania, mi mamá y yo, junto con muchas otras personas, partimos hacia Europa y acabamos en España. Vivimos en un hostal en Bilbao durante dos meses. Luego nos trasladaron a Soria.

Mi mamá ya tiene más de ochenta años. Aquí ella sufrió un derrame cerebral y camina con muletas, debido a un skock nervioso. Estoy preocupada sobre su salud y siempre la cuido mucho. Por eso no podemos regresar a nuestro país mientras la guerra continue.

La guerra en Ucrania ya lleva cuatros años y cada día se cobra vidas humanas y de niños inocentes. Muchos de nuestros vecinos ya han muerto a causa de las constantes explosiones de cohetes, bombas y spahids.

Mis hijos con sus familias, mi hermana y su familia y muchos familiares que no pudieron salir de Ucrania, permanecen en nuestro país. Estoy muy preocupada por ellos. Mi hijo menor se conviritió en militar y defiende al país de los invasores. Y esto es muy peligroso. Mi hijo mayor trabaja en el frente laboral ayudando a Ucrania con las finanzas. Mis nietos no pueden salir de casa porque las sirenas a menudo suenas y explotan bombas. Tengo miedo por ellos.

La guerra ya sigue cuatro años en Ucrania y mucha gente todavía no regresara a casa. Muchos de ellos no tienen donde ir. Sus casas están destruidas.

Este invierno en Ucrania resultó ser el más difícil de toda la guerra. Rusia ha destruido toda la infraestructura y las fuente de generación de electricidad del país. Las familias de mis hijos, mis familiares y muchas personas sufren mucho porque viven sin electricidad, agua y calefacción. En mi país este año el invierno está muy frio. Las temperaturas bajas hasta -25 grados bajo cero.

La guerra en ucrania todavía sigue y la gente sufre mucho por la agresión rusa.

¡Hacemos un llamamiento a todo el mundo a decir “no a la guerra”!

Y por último, quiero decir que durante estos cuatro años mi mamá y yo recibimos mucha ayuda de Cruz Roja, Cáritas y Ayuntamiento. Me gustaría agradecer al Gobierno español, a todas las organizacionesy a todas las personas que nos ayudan a sobrevivir y a sentirnos protegidos.

¡Muchas gracias!

Fdo: Liubov