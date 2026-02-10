Martes, 10 Febrero 2026
Buscar
Cubierto con lluvias
10.9 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

La huella literaria de Soria, en serial "Un país para leerlo"

Soria y su huella literaria se puede recorrer de la mano del serial “Un país para leerlo”, en RTVE Play.

RTVE Play ha dedicado un capítulo  a la ciudad de Soria dentro de su serial 'Un país para leerlo'.

En poco menos de media hora el espectador puede encontrar la huella literaria de Soria, con entrevistas con el escritor José Angel González Sainz y Carmen Ruth Boillos, la visita al instituto Machado para conocer el legado del poeta, y visita a la Librería Las Heras.

https://www.rtve.es/play/videos/un-pais-para-leerlo/soria/16928681/

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 96486

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia