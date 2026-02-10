La Banda Municipal de Música prsenta su temporada de invierno-primavera

Martes, 10 Febrero 2026 15:42

La Banda Municipal de Música de Soria ha presentado su temporada de invierno-primavera tras un año con más de 30 conciertos y 15.000 espectadores.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, y el director de la Banda Municipal, José Manuel Aceña, han presentado la programación de invierno-primavera de la Banda Municipal de Música, al tiempo que han realizado un balance de la intensa actividad desarrollada durante el último año.

Durante su intervención, Gonzalo ha destacado la importancia de poner en valor el trabajo continuado de la Banda Municipal.

“No solo es importante hablar de cifras, sino de acciones y de todo lo que se viene haciendo. Que algo sea habitual no significa que sea normal, y la Banda Municipal es algo excepcional que merece ser contado”, ha señalado. La concejala ha subrayado además el papel de la Banda como proyecto cultural de ciudad y su capacidad para llegar a públicos muy diversos.

Por su parte, José Manuel Aceña ha presentado los datos de la memoria anual, que recoge más de 30 conciertos y 27 actuaciones, para los que han sido necesarios 55 ensayos, con una asistencia global estimada superior a las 15.000 personas.

Entre las actuaciones se incluyen conciertos en espacios culturales, parques, barrios, centros de mayores, actividades vinculadas a San Juan, Semana Santa, el encendido de las luces de Navidad o el concierto de Navidad.

“Nuestro mayor patrimonio es el público, que nos acompaña siempre, presentemos lo que presentemos”, ha afirmado el director.

Aceña ha explicado que la memoria incluye también un análisis del impacto en redes sociales, con un crecimiento significativo en todos los indicadores, fruto tanto del trabajo propio como de la colaboración con los medios de comunicación.

Asimismo, ha puesto en valor la dimensión educativa y social de la Banda, que combina músicos profesionales con jóvenes en formación, contribuyendo a la cantera musical de la ciudad y al desarrollo artístico de nuevas generaciones.

Nueva programación

En cuanto a la nueva programación, la temporada de invierno-primavera arranca el 21 de febrero con el concierto Viajes y Aventuras en el Palacio de la Audiencia, un programa exigente formado por obras originales para banda, con una plantilla ampliada que incluirá instrumentos poco habituales como el arpa

Este concierto dará paso también a dos sesiones de conciertos didácticos, dirigidas a alumnado de Primaria y Secundaria, recuperando una línea pedagógica que se vio interrumpida durante la pandemia.

En marzo, la Banda ofrecerá el concierto Piazzolla y más, con la participación del acordeonista Iñaki Alberdi, dentro de una propuesta centrada en el tango y otras músicas de gran atractivo para el público. La programación continuará en abril con el tradicional concierto de marchas procesionales, que este año incorporará la obra La Divina Comedia, con la participación como narrador de César Gonzalo, además de las actuaciones vinculadas a Semana Santa y San Juan.

La temporada se cerrará en mayo con propuestas como Musicales de Broadway, un espectáculo sinfónico con voces especializadas procedentes del ámbito del musical, y el concierto de clausura de las aulas de la tercera edad, en el que participará la Coral del Duero junto a la Banda Municipal.

Tanto la concejala como el director han coincidido en destacar la vocación de la Banda Municipal de Música por llegar a todos los públicos, desde los más jóvenes hasta las personas mayores, manteniendo una programación variada, exigente y cercana. “Le damos muchas vueltas a cada programa para seguir siendo atractivos y responder al cariño de un público que siempre nos acompaña”, ha concluido Aceña.