El Ayuntamiento modificará horarios de instalaciones deportivas municipales

Martes, 10 Febrero 2026 14:05

El Ayuntamiento de Soria ha iniciado esta semana un proceso de consulta con la representación legal de los trabajadores a través del comité de empresa para ajustar los horarios de las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de optimizar el servicio público, adecuarlo a los hábitos reales de uso y mejorar la conciliación laboral y la salud de las personas trabajadoras, sin merma en la atención a los usuarios.

La experiencia acumulada en los últimos años evidencia según el Ayuntamiento que, en determinadas franjas horarias, especialmente a partir de las 21:30 horas, la afluencia en algunas instalaciones es muy reducida o incluso inexistente.

Esta situación se da de forma reiterada en espacios como la piscina Ángel Tejedor y el polideportivo Fuente del Rey, mientras que no ocurre en el polideportivo de la Juventud, cuyo cierre a las 21:30 horas se mantiene desde su reapertura tras la reforma integral de 2016.

A partir de este análisis, el Ayuntamiento plantea la unificación de los horarios de cierre, una medida que permitirá ofrecer mayor seguridad horaria a los usuarios, homogeneizar los turnos del personal y reducir la nocturnidad, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar y la salud laboral.

Ajustes

La propuesta tiene en cuenta, asimismo, las particularidades de cada instalación.

En el caso de la Piscina Ángel Tejedor, única que permite el acceso de menores, se considera imprescindible mantener la apertura durante los fines de semana para garantizar este servicio a las familias.

Del mismo modo, se refuerzan y amplían horarios en aquellas instalaciones con mayor demanda, como las piscinas de San Andrés y La Juventud, especialmente durante el periodo estival.

En base a estos criterios, durante 2026 se introducirían diversos ajustes.

En las piscinas municipales, la apertura matinal se retrasará quince minutos, pasando de las 8:00 a las 8:15 horas, y el cierre de la mañana en Ángel Tejedor se adelantará a las 14:45 horas.

El cierre de tarde de las piscinas de Ángel Tejedor y Fuente del Rey se fijará a las 21:30 horas, equiparándose al horario del Polideportivo de la Juventud.

En esta última instalación, los fines de semana se reducirá el cierre intermedio a una hora, permitiendo habilitar un nuevo turno de SPA urbano de 15:30 a 17:30 horas, ampliando el acceso a familias con menores a partir de cinco años.

Durante los meses de verano, se ampliará el horario de apertura de la Piscina Ángel Tejedor al mediodía, al ser la única piscina climatizada operativa en julio y agosto y sede de actividades de la Campaña Deportiva Municipal. Asimismo, las piscinas de San Andrés y La Juventud ampliarán su horario estival de 11:00 a 21:00 horas, dando respuesta a una demanda habitual de los usuarios.

Como medida compensatoria, la Piscina Fuente del Rey abrirá los sábados por la mañana de octubre a mayo.

El Polideportivo Fuente del Rey adelantará también el horario de uso de la cancha, que pasará a estar disponible desde las 18:00 horas y cerrará a las 22:00 horas, ajustándose al uso real de los centros escolares y a las actividades extraescolares.

Las obras previstas en las pistas exteriores durante 2026 obligarán al cierre de la instalación los fines de semana y festivos sin actividad programada.

Por su parte, el Polideportivo de Pajaritos cerrará en verano del 14 de junio al 16 de agosto, coincidiendo con la menor actividad derivada del parón universitario, y tendrá cierres parciales en fines de semana y festivos de baja utilización.

En conjunto, estas medidas permiten equilibrar la eficiencia del servicio con el bienestar de usuarios y trabajadores, garantizando una oferta deportiva municipal accesible, racional y compatible con la salud y la conciliación personal y familiar.

La reorganización de horarios y turnos supone, según el Ayuntamiento, un paso más en la modernización de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, adaptándolas a las necesidades actuales de la ciudad y a criterios organizativos y sanitarios contrastados.