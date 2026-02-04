Suspendido el servicio de autobús urbano en Soria, por la nieve

Miércoles, 04 Febrero 2026 08:35

Avanza ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de autobús urbano en Soria debido a la nevada.

Se trabaja ahora en las zonas más complicadas de la ciudad para retirar la nieve y poder reestablecer el tráfico, según ha señalado.

Las actualizaciones de la información se pueden consultar en soria.avanzagrupo.com

Durante la madrugada ha nevado en Soria y el Ayuntamiento ha activado el operativo.

Se está echando sal en los puntos más conflictivos desde primera hora.

El Ayuntamiento ha trasmitido un mensaje de precaución a la ciudadanía para que extreme la precaución al circular, especialmente a primera hora, tenga atención en aceras, pasos de peatones y zonas en sombra y evite desplazamientos si no son imprescindibles.