Suspendido el servicio de autobús urbano en Soria, por la nieve
Avanza ha suspendido hasta nuevo aviso el servicio de autobús urbano en Soria debido a la nevada.
Se trabaja ahora en las zonas más complicadas de la ciudad para retirar la nieve y poder reestablecer el tráfico, según ha señalado.
Las actualizaciones de la información se pueden consultar en soria.avanzagrupo.com
Durante la madrugada ha nevado en Soria y el Ayuntamiento ha activado el operativo.
Se está echando sal en los puntos más conflictivos desde primera hora.
El Ayuntamiento ha trasmitido un mensaje de precaución a la ciudadanía para que extreme la precaución al circular, especialmente a primera hora, tenga atención en aceras, pasos de peatones y zonas en sombra y evite desplazamientos si no son imprescindibles.