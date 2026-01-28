Ayuntamiento y Fundación FADES quieren reducir brecha digital y la soledad no deseada entre mayores

Miércoles, 28 Enero 2026 14:06

El Ayuntamiento de Soria ha presentado hoy un convenio de colaboración con la Fundación FADES destinado a reducir la brecha digital, combatir la soledad no deseada y facilitar el acceso a trámites online a personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La concejala de Servicios Sociales, Ana Romero, ha enmarcado este acuerdo dentro de la estrategia municipal del Segundo Plan de Personas Mayores y de la colaboración estable con el tercer sector.

“Cuando el Ayuntamiento hizo el diagnóstico para elaborar el plan para personas mayores, detectó entre nuestros más mayores la preocupación que tenían con la brecha digital y por la soledad no deseada”, ha explicado.

El servicio está ubicado en un despacho de Servicios Sociales en la Plaza Mayor y ofrece atención presencial diaria.

Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 674 392 725 o del correo electrónico brechadigital@soria.es, además de acudir directamente a las dependencias municipales.

Romero ha señalado que muchas personas mayores manifestaron dificultades para realizar trámites online, especialmente con bancos, citas médicas y administraciones públicas, lo que ha motivado el impulso de este convenio como una herramienta para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y reforzar su autonomía.

“Queremos reflejarlo en nuestras actuaciones y facilitar a nuestros mayores tener acceso a las nuevas tecnologías y eliminar la brecha digital que muchos de ellos tienen”, ha subrayado.

El acuerdo incluye servicios de atención y acompañamiento a personas mayores, apoyo en trámites administrativos y competencias digitales, así como acciones comunitarias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la autonomía y los derechos de este colectivo.

“No queremos hablar solo de asistencia o de servicios, también hablamos de los derechos que se les van a proporcionar a nuestros mayores con autonomía y con una calidad de vida que queremos aportarles”, ha destacado la concejala.

Además, el convenio tiene un impacto directo en la empleabilidad de personas con discapacidad, al desarrollarse en colaboración con un Centro Especial de Empleo. “Este convenio favorece la empleabilidad de una persona con discapacidad y va a ayudar muchísimo a nuestras personas mayores. Queremos que sea un compromiso a largo plazo para mantener un empleo estable y de calidad”, ha afirmado Romero.

La concejala ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una red de convenios nominativos con entidades del tercer sector por un importe total de 335.000 euros, dentro de una política social basada en la cercanía, la planificación y la financiación estable. “La administración no llega sola y por eso esta política social basada en el trabajo en red favorece a todos los ciudadanos”, ha señalado.

En este contexto, Romero ha citado el trabajo conjunto con entidades como Alzheimer, Parkinson, Autismo, ASPACE, Cruz Roja, Cáritas, el Banco de Alimentos y asociaciones de salud, destacando que el convenio con FADES es un ejemplo de cómo los presupuestos municipales se convierten en hechos. “Queremos mantener nuestro compromiso con una ciudad que cuida a sus mayores, que acompaña y que hace una apuesta por el empleo inclusivo”, ha concluido. También ha apuntado que la brecha digitial de trabaja con el programa de Aulas con total de 245 alumnos y alumnas que están divididos en 13 grupos que aprenden desde Internet, hasta ofimática, informática básica, también trabajan con el móvil y también hacen edición digital.”

Por su parte, la responsable de Fundación FADES, Natalia Briongos, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha subrayado la importancia de visibilizar la capacidad laboral de las personas con discapacidad. “Es importante que la sociedad vea que nuestro colectivo de personas con discapacidad, que son vulnerables a la hora de encontrar un trabajo, pueden realizarlo y pueden aportar a la sociedad”, ha afirmado.

Briongos ha destacado que el proyecto permitirá apoyar a otros colectivos vulnerables, especialmente en el ámbito de la brecha digital, ayudando en trámites cotidianos como citas médicas, gestiones bancarias o inscripciones en programas municipales.

“A todos nos parece fácil coger el móvil y pedir cita en el médico, pero si no tienes un móvil con acceso a Internet no lo puedes hacer, y muchas personas mayores no lo tienen”, ha explicado.

La responsable de FADES ha señalado que el programa busca garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, especialmente tras los cambios derivados de la pandemia. “Nos estamos facilitando la vida a la gente joven o acostumbrada a las nuevas tecnologías, pero estamos dificultando a otros colectivos que no son capaces de adaptarse a esa nueva tendencia de la sociedad”, ha advertido.

El proyecto, denominado “Centro de Atención a las Personas Mayores y a otras personas con brecha digital”, no se limita exclusivamente a personas mayores, sino que también atenderá a inmigrantes y otros colectivos con dificultades de acceso a Internet. “No queremos dejar a nadie atrás”, ha remarcado Briongos.

Asimismo, ha destacado el papel preventivo del programa frente a estafas telefónicas y fraudes digitales, ayudando a las personas usuarias a revisar la letra pequeña y evitar consentimientos engañosos.