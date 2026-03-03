El personal del Ayuntamiento advierte de riesgo de colapso estructural municipal

Martes, 03 Marzo 2026 13:37

Los órganos de representación del personal municipal en el Ayuntamiento de Soria han denunciado el riesgo de colapso estructural municipal, exigen soluciones y transparencia y han alertado del riesgo de exportar el modelo municipal al ámbito regional de Castilla y León.

Los órganos de representación del personal han reclamado en un comunicado transparencia sobre la gestión de la masa salarial, ante la negativa a facilitar a los sindicatos tanto datos de contratos como datos económicos y ha exigido conocer el destino del dinero correspondiente a las decenas de plazas vacantes que no se han cubierto.



En ausencia de calendarios, en servicios organizados por turnos, es premisa básica disponer de un calendario laboral anual.

Especialmente para poder organizar mínimamente la compatibilidad de la vida laboral y familiar. Cosa que en muchos servicios municipales no es posible, perjudicando la conciliación de decenas de trabajadoras y trabajadores municipales. Con encargados de instalaciones deportivas que ejercen como tales pero al no haber sido nombrados todavía cobran como peones. Denunciamos que la desorganización es endémica en todo el Ayuntamiento", han señalado.



Junta y Comité han incidido además sobre la ausencia en el Ayuntamiento de Soria, a estas alturas de 2025 ycon la anuencia cómplice de la propia Inspección de Trabajo, del más elemental Plan de Igualdad, al que se suma, en una doble ración de cinismo, la expiración del plazo para implantar en su propio Ayuntamiento, previa negociación, un plan LGTBI, de acuerdo a lo dispuesto en el RD 1026/2024.



Ahora la solución pasa por contratar actores exteriores con un sobre coste para las arcas municipales por haber sido incapaces de poder negociar uno, con un concejal liberado y una asesora que suponen otros

100.000 euros anuales.



"Un convenio laboral expirado en 2015, incumplido en mas del 90 por ciento. Una RPT sin actualizar, ni publicada formalmente, que se jactan de haber aprobado, sin publicarla, con unas artes cuasi delictivas,

atentando contra la más elemental buena fe", han recordado.



Un fondo sociosanitario desde el año 2014 inaplicado, del que no se conoce evolución ni destino de cientos de miles de euros acumulados desde hace 15 años, han reiterado.



Una comisión de grado que debería haberse reunido después de muchas denuncias desde hace 7 años y una carrera profesional que no les interesa a pesar que es otro punto incumplido del contrato llamado

Convenio colectivo. Un proceso de estabilización laboral sin concretar, habiendo agotado todos los plazos legales para su conclusión definitiva. El recurso al silencio administrativo y a la vulneración continuada de los

derechos fundamentales de libertad sindical y negociación y representación colectiva.



La inexistencia de un plan de emergencias o de evacuación del Ayto y de las demás instalaciones municipales. Un control horario inexistente para algunos, mal regulado o sin regular para otros según interese, con horas todavía del año pasado sin actualizar; y horas extras sin cobrar, algunas de hace tres años.

La representación del personal municipal ha advertido del riesgo real de colapso estructural de los servicios públicos del Ayuntamiento de Soria.



Junta y Comité llevan años denunciando el planificado deterioro del almacén municipal que, progresivamente, se ve forzado a externalizar servicios ante el bloqueo de las ofertas de empleo público y la criminal ausencia de planificación política del concejal liberado de Personal, más dedicado al "postureo" que a la resolución de la problemática acumulada por él mismo y sus "insignes" predecesores.



Un modelo caótico, injusto e ineficiente en la gestión del personal, atentatorio contra los derechos de los trabajadores, de deterioro de los servicios públicos y ajeno a toda rendición de cuentas que, desde el Ayuntamiento de Soria, amenaza con exportarse al ámbito de nuestra comunidad autónoma.



