Diputación refuerza su estrategia institucional para apoyar igualdad en Soria

Martes, 03 Marzo 2026 11:26

La Diputación de Soria reforzará su compromiso con la Igualdad, en el Día de la Mujer Trabajadora, con nueva estrategia institucional, más presencia en las redes sociales y un programa de actividades reforzado en marzo.

La diputada responsable de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha presentado la programación para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Se trata de nueva estrategia institucional, según ha resaltado Prieto.

El área de Servicios Sociales trata de intentar construir una provincia más justa y cohesionada.

“Se busca con acción estructura reforzar nuestro compromiso con igualdad”, ha resaltado Prieto.

Este año la programación es distinta, con el objetivo de acercarse cada vez más a realidad social.

Se habla, en primer lugar, de diseño de identidad propia corporativa de Diputación. El símbolo matemático de la igualdad equivale a compromiso institucional de eliminación de cualquier tipo de discriminación.

El segundo punto es la puesta en marcha de un perfil propio en redes sociales, como refuerzo claro a estrategia comunicativa en esta materia de la Diputación.

Por último, la programación de actividades, que comenzaron ya en febrero, se extenderá en marzo durante prácticamente todo el mes en diferentes municipios de la provincia.

“El objetivo es trasladar mensaje optimista, en torno a emprendedoras”, ha resaltado.

Prieto ha subrayado que estas mujeres han apostado por emprender en la provincia.

El jueves 5 de marzo se celebrará el acto institucional en San Esteban de Gormaz, en el CEIP Virgen del Rivero.

Los alumnos de 5º y 6º han elaborado un manifiesto en torno a igualdad.

Además se desarrollará durante marzo una serie de actividades, entre ellas juegos con mensaje que permitan generar pensamiento crítico.

La Diputación también enseñará en talleres de Estefanía San Quirico, de Covaleda, a cuidarse a las mujeres

Son once talleres dirigidos a mujeres del medio rural. Son dinámicas sencillas y prácticas que facilitarán herramientas útiles para reducir el estress y mejorar su bienestar.

Además de desarrollarán talleres de murales interculturales, para saber cómo se vive dentro de cada cultura ser mujer.