El temporal de lluvias reduce consultas turísticas en febrero en la provincia

Martes, 03 Marzo 2026 11:32

El mes de febrero se ha cerrado con un total de 11.544 consultas atendidas en alguna de las diez oficinas de turismo provinciales que han mantenido sus puertas abiertas a lo largo del pasado mes de febrero.

Se registra un ligero descenso del 5,34 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, donde se atendieron un total de 12.195 consultas, según los datos facilitados por la Diputación de Soria.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha destacado que ha influido la meteorología y que el tren de borrascas que ha afectado a la provincia de Soria ha disuadido a muchos visitantes que vienen sobre todo atraídos para disfrutar de nuestro medioambiente.

Aun así, las citas con la trufa negra de Soria han sido un referente importante que hay que seguir potenciando de cara a desestacionalizar el turismo durante los meses de invierno.

De las diez oficinas que han abierto, encabeza las cifras, la de El Burgo de Osma con 2.802 consultas atendidas, seguida de Berlanga de Duero con 2.492, Almazán con 1.737, Ágreda con 1.160, San Esteban de Gormaz con 1.017, Ólvega con 990, Medinaceli con 870, Monteagudo de las Vicarías con 454, Yanguas con 85 y por último Langa de Duero con 22 consultas atendidas.

De las diez oficinas, solo dos disminuyen las consultas, en concreto la de El Burgo de Osma y la de Medinaceli, mientras se registran ligeras subidas en las otras ocho oficinas.

En el cómputo anual, se registra un ligero incremento del 1.21%, ya que se han atendido 19.987 consultas, frente a las 19.749 del mismo periodo del año anterior.

Jiménez se ha mostrado confiada en seguir remontando los datos turísticos a lo largo del año, puesto que a los atractivos tradicionales de la provincia de Soria, centrados en patrimonio, medioambiente y gastronomía, se suma en esta ocasión el espectáculo del eclipse previsto para el próximo 12 de agosto.