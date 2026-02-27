"La Historia en Bicicleta" recorre el sueño templario en Soria

Viernes, 27 Febrero 2026 10:07

“La Historia en Bicicleta” recorre de nuevo la provincia de Soria en busca de historias olvidadas y de testimonios de su pasado medieval en las localidades de Fuentearmegil, Rejas de Ucero, Ucero y la ermita de San Bartolomé.

Además de mostrarnos la huella que ha dejado el imperio romano en su empeño por llevar agua a la ciudad de Uxama Argaela.

Esta ruta la podemos ver en el vídeo documental titulado “El Sueño Templario en Soria” del canal de Youtube “La Historia en Bicicleta” cuyos autores son Carolina Muñoz y Carlos Rubio.

Link al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=znuQOMlWCkg

La ruta empieza en Fuentearmegil, localidad escogida por Carolina y Carlos debido a la importancia que tuvo en la historia de España un vecino suyo llamado, Pedro Núñez de Fuentearmegil.

Gracias a él el heredero de la corona de Castilla, Alfonso VIII, tras la muerte de Sancho III en el año 1159, reinó cuando apenas era un niño de 4 años, tutelado por Manrique Pérez de Lara. Pedro Núñez evitó que el rey de León, Fernando II, tío del pequeño Alfonso, y que reclamaba la custodia de Alfonso, se lo llevase a su reino, escondiéndolo primero en San Esteban de Gormaz y, un día después, en la fortaleza de Atienza.

Nos cuentan que de no haber sido por la actuación decisiva de Pedro Núñez la historia se hubiera escrito de forma muy diferente y Castilla podría haberse quedado como un reino marginal.

El pasado medieval nos sigue acompañando en Rejas de Ucero con su notable iglesia de San Mamés.

Carolina y Carlos se detienen ante su portada para mostrarnos cada detalle de este edificio románico, donde nos hablan de la importancia que tienen estos pequeños templos ubicados en pueblos apartados y que fueron levantados por la gente sencilla que vivió en estas localidades y que, después de más de 800 años, nos siguen emocionando.

Pedaleando por carretera llegan a escasos metros de Ucero donde se detienen para mostrarnos los restos del acueducto romano, conocido como “La cueva de la zorra”. Este acueducto recogía las aguas del río Ucero y las conducía hasta la ciudad romana de Osma en un trayecto de 46 kilómetros, aunque en línea recta la distancia es de unos 17 kilómetros. El recorrido se alargaba porque era importante que la pendiente oscilara entre 20 y 50 centímetros por kilómetro para evitar que el canal se estropease o aterrara.

Ya en Ucero, tras un pequeño repaso a su historia, nuestros dos ciclistas nos enseñan sobrevolando su formidable fortaleza, construida excepcionalmente sobre un castro celtíbero y no encima de un castillo musulmán.

Tenía un triple recinto amurallado y estaba protegida por un foso, además contaba con un pasadizo oculto que bajaba hasta el río Ucero para el aprovisionamiento de agua en caso de asedio. Destaca además su torre del Homenaje que todavía conserva su techo original.

Y el broche de oro a esta excursión lo ponen en la ermita de San Bartolomé, en el cañón del rio Lobos, a donde llegan a través de un paisaje espectacular rodeado de árboles, farallones, agua y con la presencia de numerosas aves rapaces sobrevolando el cielo.

Carolina y Carlos nos comentan que se trata de un lugar que parece transportarnos a los primeros años de la Edad Media cuando empezaba la vida monacal en monasterios formados exclusivamente por ermitaños. En cuanto a la pertenencia a la Orden del Temple de esta emita de San Bartolomé, al igual que el castillo de Ucero, lo ponen en entredicho basándose en la “Enciclopedia del Románico” de la fundación San María la Real que niega categóricamente esta pertenencia y nos ofrecen sus argumentos.

Además se detienen en la ermita para describirnos sus elementos, arquivoltas, capiteles, canecillos y los óculos de las capillas laterales formados por estrellas de 5 puntas, o también llamadas “Pentáculos de Salomón” que más han hecho volar la imaginación a los buscadores de misterios ocultos que llegan hasta este lugar.

Y así Carolina y Carlos se despiden, no sin antes poner en valor la historia, la riqueza cultural, artística y paisajística de la provincia de Soria, en donde subrayan que difícilmente se pueden encontrar tantas cosas interesantes en recorridos de tan escasos kilómetros como el que nos han mostrado en este nuevo documental.

Link al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=znuQOMlWCkg