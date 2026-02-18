La Diputación planifica con turismo y hostelería el eclipse solar de 2026

La Diputación de Soria continúa avanzando con ilusión en la coordinación de uno de los acontecimientos turísticos más relevantes que vivirá la provincia este año: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno excepcional que podrá contemplarse desde todos los puntos de nuestra tierra.

La diputada del área de Turismo, junto a los técnicos responsables de la institución provincial, ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta de la Asociación Soria de Hostelería y Turismo, Beatriz Martínez, y con Arcadio Marín, presidente de TURSORIA, con el objetivo de coordinar esfuerzos e informar sobre las medidas que se están impulsando ante la llegada de visitantes durante la semana del eclipse.

Ambas asociaciones representan a un sector estratégico para la provincia, por lo que la colaboración estrecha entre instituciones y profesionales resulta fundamental para acoger este evento en las mejores condiciones y ofrecer la mejor experiencia posible a quienes nos visiten.

Desde la Diputación se ha puesto a disposición de los representantes toda la información actualizada recogida en la página web https://eclipsesoria.com/, donde los ayuntamientos han ido incorporando los datos necesarios para facilitar el disfrute del eclipse desde sus respectivos municipios.

Tanto ASOHTUR como TURSORIA comparten una misma reflexión: la dificultad de prever la magnitud exacta del evento y el número de personas que podrían desplazarse hasta nuestros pueblos, considerados ya como algunos de los mejores puntos de la península para disfrutar del fenómeno.

Precisamente por ello, la reunión ha servido para plantear distintas propuestas de trabajo conjunto, con el fin de que las tres entidades colaboren de manera coordinada y el sector hostelero y hotelero pueda gestionar con eficacia las reservas, muchas de ellas completas desde hace meses.

Otro de los asuntos destacados ha sido la importancia de concienciar no solo al sector profesional, sino también al público en general, sobre la dimensión del acontecimiento. Los mejores enclaves para observar el eclipse se encuentran en espacios naturales y pequeños municipios, lugares con un enorme atractivo, pero con una capacidad limitada, por lo que la planificación y la responsabilidad serán claves para que todo transcurra con normalidad.

“La dimensión del evento puede generar cierta inquietud, pero debemos afrontarlo como una gran oportunidad para que nuestra provincia se dé a conocer. Tenemos que trabajar de la mano y recordar que somos un territorio de referencia para el turismo de naturaleza”, ha señalado Elia Jiménez.

Asimismo, ASOHTUR y TURSORIA han propuesto impulsar acciones formativas dirigidas al sector, con información detallada sobre seguridad, materiales adecuados y posibles actuaciones a desarrollar en los días previos y durante la jornada del eclipse.

Durante el encuentro también se ha planteado la conveniencia de analizar experiencias similares celebradas en otros lugares, con el fin de anticipar posibles necesidades de abastecimiento, como combustible o productos de alimentación, y garantizar que los establecimientos estén plenamente preparados.

Desde la Secretaría de Turismo de España se prevé que alrededor de 17 millones de personas puedan desplazarse a la península durante las fechas del eclipse. Además, la coincidencia con un fin de semana destacado del mes de agosto, en el que muchos pueblos sorianos ya registran una elevada afluencia, podría incrementar aún más la llegada de visitantes.

Aun así, tanto la Diputación como las asociaciones implicadas apuestan por mantener la serenidad, seguir trabajando con previsión y coordinación, y convertir este acontecimiento único en una experiencia positiva y enriquecedora para vecinos y visitantes.