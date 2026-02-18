Soriabaila celebra su sexto aniversario como corazón del baile en la provincia

Soriabaila celebrará el próximo sábado 21 de febrero su sexto aniversario, una cita que ya ha despertado el interés de aficionados no solo de Soria, sino de provincias vecinas.

Lo que comenzó hace seis años como la iniciativa de un pequeño grupo de entusiastas por el baile, se ha convertido hoy en una de las asociaciones más dinámicas de la capital.

El Hotel Alfonso VIII será el escenario de esta celebración que arrancará a las 13:00 horas con la Asamblea General de Socios, donde se repasarán los hitos del último año y se presentará la hoja de ruta para este 2026.

La jornada continuará con una comida de aniversario.

A partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas, el hotel acogerá el baile social, el momento más esperado donde socios y amigos podrán disfrutar de la música y la danza en un ambiente festivo.

Se espera la llegada de bailadores procedentes de ciudades como Logroño, Calatayud y Aranda de Duero, lo que convierte a este aniversario en un punto de encuentro interregional.

Desde su fundación, Soriabaila ha trabajado intensamente por difundir esta afición a través de:

Eventos populares: Sus conocidos vermús salseros y fiestas en el Casino.

Formación: Talleres de salsa, bachata y otros ritmos.

Compromiso social: Visitas y actividades en residencias de mayores.

Turismo de eventos: Un congreso anual que atrae a bailarines de toda España.

"Soriabaila es hoy un referente gracias al apoyo incondicional de sus socios. Cumplir seis años con este nivel de participación nos motiva a seguir llenando Soria de ritmo y cultura", han destacado desde la organización.