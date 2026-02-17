La Chistera celebra 30 años como referente del sabor y el espectáculo en Soria

Martes, 17 Febrero 2026 17:19

Bajo el lema “30 años del sabor del espectáculo”, La Chistera ha preparado una programación especial durante los meses de febrero y marzo con sus ya emblemáticas cenas espectáculo, una fórmula que combina gastronomía y humor y que ha sido sello distintivo de la casa.

Al frente del proyecto continúan José Antonio Antón y Cristina de la Iglesia, impulsores de un espacio que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

La celebración arrancará el 20 de febrero y se prolongará hasta el 28 de marzo con una cartelera de monologuistas de talla nacional.

Sobre el escenario del Club Chistera pasarán nombres como Marce González (20 de febrero), Julen Axpe (21 de febrero), Antonio Moyá (27 de febrero) y el dúo DoscapaCITADOS (28 de febrero).

En marzo continuará la fiesta con Tito Rober (7 de marzo), Borja Nicolau (14 de marzo), Rubén García (20 y 21 de marzo), Nacho G. (27 de marzo) y Sento Lorente (28 de marzo), configurando un programa que sitúa a Soria en el circuito nacional del monólogo.

Además, varias de las noches contarán con la presencia de los integrantes de El Club de la Chistera, germen del propio restaurante.

Aquel concurso original de monólogos que comenzó como una apuesta diferente dentro de la hostelería soriana terminó convirtiéndose en una auténtica escuela de humor y, sobre todo, en un punto de encuentro.

De aquellas primeras ediciones surgió algo más que actuaciones: nació una amistad entre intérpretes que acabaría cristalizando en la primera asociación de monologuistas de Soria.

Toni, Suso, Juan, Rafa, Luis y Paco volverán a subirse al escenario en este aniversario tan especial, cerrando el círculo de una historia que comenzó entre risas y que, treinta años después, sigue escribiéndose con la misma pasión.

La gran fiesta del 30 aniversario tendrá su momento central el domingo 8 de marzo, fecha simbólica en la que se celebrarán tres décadas de trabajo constante, apuesta por la calidad y compromiso con la ciudad.

Durante estos años, La Chistera ha sido testigo de celebraciones familiares, encuentros empresariales y noches inolvidables en torno a una mesa. Su propuesta, que une gastronomía y espectáculo, ha consolidado un modelo singular en la capital soriana, capaz de atraer público de dentro y fuera de la provincia.

Treinta años después de abrir sus puertas en la calle Alberca, el restaurante mantiene intacta la ilusión del primer día.

La programación especial del aniversario no es solo una fiesta: es también un homenaje a los clientes que han hecho posible esta trayectoria y a una forma de entender la hostelería desde el cariño, la cercanía y la apuesta por la cultura.

La Chistera no celebra solo un cumpleaños. Celebra una historia compartida con Soria.