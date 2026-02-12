Un proyecto para facilitar digitalización de mayores gana II edición de Aprende&Emprende

Jueves, 12 Febrero 2026 13:54

"Los Yayos", una iniciativa dirigida a facilitar la digitalización de las personas mayores, ha ganado la segunda edición de la Jornada de emprendimiento del proyecto Aprende&Emprende.

La Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria y el IES Virgen del Espino de la capital con la colaboración y financiación de la Fundación de la UVA, a través del Parque Científico, la Fundación de la Caja Rural y la Cátedra de Conocimiento e Innovación y VirtUva, han llevado a cabo la II Jornada de emprendimiento a través del Proyecto Aprende & Emprende con la presentación y defensa pública de los 11 proyectos emprendedores que han desarrollado los 45 alumnos participantes, provenientes del ámbito universitario (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Administración y Dirección de Empresas) y del ámbito de la formación profesional (Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración y Gestión y Enseñanza y Animación Sociodeportiva).

El promotor de la iniciativa, su profesor, Daniel Baños Diez, ha destacado en su desarrollo la incorporación de este certamen dentro de los proyectos de innovación docente de la UVA al tejer sinergias entre diferentes perfiles profesionales de alumnos con estudios universitarios y alumnos con estudios de formación profesional, en unión con la experiencia y mentorización de empresas destacables del sector profesional.

Todo ello ha permitido la confluencia de diferentes soluciones que los alumnos han propuesto ante los diferentes retos que plantea la realidad del territorio soriano. Es así como los protagonistas del aprendizaje han entrenado diferentes habilidades emprendedoras que los han impulsado al manejo de diferentes estrategias que les han permitido lograr dar respuesta a los desafíos propuestos.

El premio al mejor proyecto social y sostenible, ha recaído en “Los Yayos”, defendido por los alumnos Sergio Ruíz Rupérez (Grado en ADE), Anngi Melissa Abril Peña, Alex Daniel Guanoluisa Prado y Amal Zaky (CFGS en Administración y Finanzas).

Su finalidad ha ido dirigida a la digitalización de las personas mayores, a través de una pulsera inteligente y talleres adaptados para su alfabetización. Ha contado con la mentorización del empresario Jesús Javier Esteras Muñoz de Netytec y la tutorización de su profesor.

El premio al proyecto que mejor integra la Prevención de Riesgos Laborales, se ha otorgado a “Soria Conecta”, elaborado por los alumnos Daniel Bozal Chércoles (Grado en RR.LL. y RR.HH. y ADE), Rocío Barca Gil y Andrea Gil Santana (CFGS en Administración y Finanzas).

Su idea se centra en la venta e instalación de antenas de conexión a internet de alta velocidad a zonas despobladas. Ha sido mentorizado por Candela Sancho García, CEO y cofundadora de Detektia, y tutorizado por su profesor.

El premio al proyecto con mejor viabilidad técnica, económica y financiera a “Move Up”, expuesto por los alumnos David Castillo Jiménez (Grado en RR.LL. y RR.HH. y ADE), Melany Aráuz León y Karol Juliana Vargas Monsalve (CFGS en Administración y Finanzas) e Isaías Villar Álvaro (CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva).

Un modelo de negocio consistente en el diseño de programas de bienestar laboral para combatir el sedentarismo/estrés de los trabajadores. Inés morales, de Universo Muévete ha participado a través de su mentorización y ha contado con la tutorización del profesor.

Dichos premios han canalizado la decisión de un jurado compuesto por: Juan Antonio Tierno Calavia (Director Área de Instituciones de Caja Rural de Soria), Santiago Cantalapiedra Alcoceba y marina Fernández Arroyo (Cofundadores y Consultores de Cocreanet), Bhishma Hernández Martínez (CEO de Clever Solar Devices y Abioncillo) y Lourdes Rodríguez Blanco (Directora del Parque Científico de la Fundación Uva).

Finalmente, la sesión se ha clausurado con todos los alumnos que han demostrado no sólo a su profesor sino también a un conjunto de emprendedores y entidades sorianos su capacidad para desarrollar iniciativas ante problemas reales.