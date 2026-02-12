Solarig reúne 300 imágenes sobre transición energética en su concurso fotográfico

Jueves, 12 Febrero 2026 14:02

Solarig ha celebrado el Día Mundial de la Energía lanzando la II edición de su Concurso de Fotografía, una iniciativa dirigida a los profesionales de Solarig y Biorig, su división de gases renovables, que se consolida como una de las señas de identidad de la compañía.

En esta segunda convocatoria, el certamen ha reunido más de 300 fotografías realizadas por 60 profesionales, una cifra que refleja tanto la implicación de los equipos como la diversidad de miradas desde las que se impulsa la transición energética en el día a día.

El concurso nace con el objetivo de ofrecer un espacio creativo en el que los profesionales de Solarig puedan mostrar, desde dentro, cómo contribuyen a acelerar la transición energética.

A través de sus cámaras, los participantes han capturado escenas vinculadas al desarrollo de proyectos de energías renovables, iniciativas de sostenibilidad, entornos de trabajo y momentos cotidianos que forman parte de la actividad de la compañía en distintos territorios del mundo.

Las imágenes presentadas se han distribuido en tres categorías: Proyectos, Sostenibilidad y Espacios Corporativos y Personas.

Tres ejes que recogen una colección de miradas complementarias y que permiten acercarse a cómo Solarig impulsa la transición energética desde una perspectiva humana, técnica y territorial, poniendo en valor tanto el trabajo sobre el terreno como la colaboración entre equipos y la convivencia con los entornos en los que opera.

Instantáneas desde cuatro continentes

La dimensión internacional del certamen es uno de los rasgos más destacados de esta edición.

Las fotografías han llegado desde nueve países de cuatro continentes: España, Italia, Australia, México, Brasil, Chile, Perú, Portugal y Reino Unido.

Esta diversidad geográfica refleja la huella global de Solarig, compañía con presencia en 12 países y un equipo de más de 1.500 profesionales especializados a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad renovable y los gases verdes.

Cecilia Carballo, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Solarig, ha resaltado en un comunicado que este concurso "es una muestra muy clara de cómo la transición energética que impulsamos no es solo un objetivo industrial, sino una realidad que viven y construyen nuestros equipos cada día. Que más de 60 profesionales, desde países y contextos tan distintos, hayan querido contar su trabajo a través de la fotografía

refuerza una cultura corporativa compartida y una manera de hacer coherente con nuestro propósito como organización”.

Tres miradas que representan esta edición

En la categoría ‘Proyectos’, la fotografía ganadora ha sido “El reflejo renovable”, de Geyradt Pauca, una imagen captada en la Planta Fotovoltaica de Majes y Repartición, en Perú, que pone en valor la escala y la integración de la infraestructuras renovables en el paisaje.

La categoría ‘Sostenibilidad’ ha reconocido la obra “Entre praderas y aerogeneradores”, realizada por Guillermo Pereira en el Parque Eólico de Las Aldehuelas, en Soria. Una imagen que refleja la convivencia entre lageneración de energía limpia y el entorno natural.

Por último, en ‘Espacios Corporativos’, la fotografía vencedora ha sido “New SOL among stars”, de Pablo Aragonés, tomada en las nuevas oficinas de Solarig en la Ciudad del Medio Ambiente de Garray, un espacio que simboliza la evolución de la compañía hacia un modelo más industrial, innovador y comprometido con el desarrollo local.

Con esta segunda edición, el Concurso de Fotografía de Solarig refuerza su vocación de convertirse en un punto de encuentro entre creatividad, identidad corporativa y propósito compartido, dando voz a quienes hacen posible la



