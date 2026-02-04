UGT considera necesaria para Soria la regularización extraordinaria de migrantes

Miércoles, 04 Febrero 2026 13:43

La Unión Provincial de Soria de UGT ha valorado positivamente la propuesta del Gobierno para avanzar en la regularización de personas migrantes que ya viven y trabajan en nuestro país. En Soria, a su juicio, es una medida necesaria.

En una provincia como Soria, marcada por el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra en sectores clave, la regularización es una medida necesaria tanto desde el punto de vista de la justicia social y los derechos laborales como desde una perspectiva económica y demográfica, según ha señalado en un comunicado.

Esta medida contribuirá, a su juicio, a combatir la economía sumergida, reforzar el sistema de protección social y favorecer la cohesión territorial, siempre que vaya acompañada de políticas activas de empleo, formación y control laboral.

Por otra parte, UGT Soria ha valorado de manera positiva la revalorización de las pensiones aprobada ayer, ya que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas pensionistas conforme al coste de la vida.

En una provincia con una población especialmente envejecida como Soria, las pensiones son un pilar fundamental para la economía local y para la cohesión social.

Desde UGT han reiterado la necesidad de seguir reforzando el sistema público de pensiones, asegurando su suficiencia presente y futura frente a quienes cuestionan su viabilidad.

Esta medida y los incrementos del Salario Mínimo Profesional son las medidas necesarias, a juicio del sindicato, para conseguir el incremento del consumo y la reactivación económica que puede permitir la reactivación económica y la creación de empleo

El paro correspondiente al mes de enero en la provincia se han situado en 2.667 personas, lo que supone 39 personas desempleadas más que en el mes de diciembre, cuando se contabilizaban 2.628.

Este incremento representa una subida mensual del 1,48 por ciento.

Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el paro aumenta en la provincia en cifras de dos dígitos

. No obstante, UGT ha recordado que enero es tradicionalmente un mes negativo para el empleo, debido al fin de la campaña navideña, los ajustes presupuestarios de las empresas y el retraso en nuevas contrataciones, agravado en esta ocasión por la inestabilidad energética y geopolítica que afecta a nuestro entorno.

El comportamiento del empleo ha sido negativo en el conjunto de Castilla y León, donde el paro ha aumentado en 1.971 personas, confirmando una tendencia generalizada en la Comunidad

Por sexos, el desempleo en Soria afecta a 1.227 hombres y 1.440 mujeres, de manera que las mujeres representan el 53,99 por ciento del total de personas desempleadas en la provincia de Soria.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el paro se incrementa con 105 personas desempleadas en la agricultura, 1.842 en el sector servicios, 130 en la construcción, 340 en la industria y 250 personas sin empleo anterior

Respecto a las prestaciones por desempleo, 1.920 personas perciben algún tipo de ayuda, mientras que 708 personas desempleadas no cuentan con ninguna prestación, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 71,99 %.

Entre la población extranjera se registran 613 personas desempleadas, de las cuales 360 son beneficiarias de alguna prestación.

UGT ha subrayzado que el paro está creciendo con mayor intensidad en Castilla y León que en el conjunto del Estado, mientras que, al mismo tiempo, los salarios continúan siendo más bajos en la Comunidad, una situación que exige políticas activas de empleo eficaces y una apuesta decidida por la mejora de las condiciones laborales.







