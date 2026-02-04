El Centro Penitenciario de Soria se incorpora a la red de Puntos Violeta

Miércoles, 04 Febrero 2026 15:08

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha colocado hoy el distintivo del Punto Violeta en el Centro Penitenciario de Soria.

En el acto ha estado acompañado por la directora del centro, Alba Bartolomé.

El distintivo identifica un espacio de referencia, visible y accesible, en el que una mujer puede pedir ayuda y recibir una primera orientación sobre los recursos disponibles frente a la violencia contra las mujeres.

La incorporación se ha realizado tras una acción formativa impartida por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La sesión se ha dirigido a siete funcionarios del Centro Penitenciario.

El contenido ha puesto el acento en una atención inicial prudente, en la escucha y en la activación de los canales adecuados de información y derivación, con respeto a la confidencialidad y a la seguridad de la víctima.

Latorre ha recordado que el Punto Violeta facilita una puerta de entrada reconocible y que ayuda a orientar a quien solicita ayuda en un primer momento.

“El distintivo no sustituye a los recursos especializados, pero aporta información clara y un protocolo básico de actuación para acompañar a la víctima hacia los servicios competentes”, ha señalado.

Qué es un Punto Violeta

Un Punto Violeta es un recurso impulsado por el Gobierno de España para implicar al conjunto de la sociedad en la prevención y respuesta ante la violencia machista.

Estos puntos cuentan con material visible en el edificio y un código QR que enlaza con una guía de actuación. La guía reúne teléfonos, recursos, recomendaciones para el entorno de la víctima y orientaciones básicas para las mujeres que sufren violencia.

Cada sede adherida se configura como un espacio seguro, claramente identificable, en el que una mujer puede pedir ayuda sin necesidad de presentar denuncia en ese mismo momento. El personal formado facilita información sobre los pasos disponibles, sobre medidas de protección y sobre vías de acceso a la atención integral.

También orienta sobre cómo contactar con los servicios especializados y cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Atención y recursos

Ante una situación de emergencia o riesgo inmediato, se debe llamar al 112. También se puede contactar con el 091 (Policía Nacional) o el 062 (Guardia Civil). El teléfono 016 ofrece información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra la mujer. Este servicio no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en el historial del dispositivo.

En las dependencias con Punto Violeta, el personal dispone de una guía común de actuación para ofrecer una respuesta inicial ordenada y para facilitar la derivación a los recursos correspondientes. El objetivo es que la información se encuentre a mano y que la primera orientación resulte clara, útil y segura.

La Subdelegación del Gobierno en Soria mantiene desde 2024 un plan de trabajo para extender la red de Puntos Violeta en la provincia y mejorar la coordinación entre organismos. La Subdelegación, el SEPE, MUFACE, el edificio que alberga la Delegación de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el que aglutina los servicios que presta el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social se habían incorporado ya a la red que sigue consolidándose en la capital y en la provincia.