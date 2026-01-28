Miércoles, 28 Enero 2026
El sector primario se manifestará este jueves por las calles de Soria

Los agricultores y ganaderos de Soria se manifestarán mañana jueves por las calles de la ciudad  en defensa del campo y la alimentación, para rechazar el acuerdo de Mercosur que amenaza con terminar con el sector primario.

La manifestación aagroganadera partirá a las 12:00 horas desde la avenida Mariano Vicén y dirigirá sus pasos hasta la plaza Mariano Granados, en Soria.

 

