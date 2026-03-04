CCOO Soria finaliza con Podemos-Alianza Verde su ciclo de reuniones electorales

CCOO Soria ha dado por finalizada su ronda de reuniones electorales con una reunión mantenida con la candidatura de Podemos-Alianza Verde, que ha servido para repasar las propuestas electorales del sindicato con la intención de pueda incluirlas en su programa.

En plena campaña electoral, Podemos-Alianza Verde y CCOO Soria han mantenido una reunión con la mirada puesta en el 15M.

Con este encuentro, se ha puesto de manifiesto la coincidencia en muchos de los criterios sobre los principales problemas que afectan a Soria como el empleo, la vivienda, juventud, enseñanza o sanidad.

Una de las principales preocupaciones es la despoblación y el envejecimiento de una provincia en la que la juventud tiene que marcharse no solo para poder estudiar debido a la escasa oferta universitaria sino para poder encontrar un puesto de trabajo acorde a sus necesidades.

Desde ambas partes han coincidido que las personas jóvenes que se quedan en Soria tienen que enfrentarse a un problema generalizado en España, la vivienda.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, y el candidato de Podemos-Alianza Verde, Mario Calonge, han coincidido en que urge un parque público de alquiler asequible y proponen un control de precios, porque actualmente son abusivos. la vivienda también presenta importantes desigualdades”.

Sobre el tejido empresarial, ambas partes apuestan por un impulso de la actividad industrial y el empleo para atajar el problema de la despoblación reivindicando unas condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras.

Además se han hecho eco de las crisis de empresas como Ondara o Losán reivindicando un mayor compromiso de las administraciones con el objetivo de que no se pierda empleo.

En cuanto a la falta de mano de obra, las propias empresas han reconocido las dificultades para poder contratar, un problema que para CCOO y Podemos-Alianza Verde se debe, principalmente a los desajustes entre los requisitos de las ofertas empresariales y la cualificación profesional de las personas que están buscando un empleo.

Por último, en la reunión también se ha hecho referencia a la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad para que Soria tenga la misma oferta sanitaria y educativa que en el resto de Castilla y León.