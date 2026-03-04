Arroyo Alligators se impone en Soria en las Six Darts International Series

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:40

El Anexo Los Pajaritos “José Andrés Diago” fue escenario este sábado de una intensa jornada de Touch Rugby con la disputa de la Ronda 3 de las Six Darts International Series, un torneo que reunió en Soria a equipos nacionales e internacionales en un ambiente marcado por la competitividad, el respeto y el excelente clima de convivencia.

La cita, organizada por el Ingenieros de Soria Club de Rugby y celebrada gracias a la generosidad del C.D. Calasanz, que cedió sus instalaciones para hacer posible el evento, logró superar las dificultades previas y convertirse en una auténtica fiesta del rugby touch. Jugadores y jugadoras destacaron el gran ambiente vivido durante toda la jornada, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Entre ellos, Mark Roberts, uno de los fundadores de las Six Darts International Series y miembro del conjunto Arroyo Alligators, subrayó públicamente la buena organización del torneo y el esfuerzo realizado por el club soriano para sacar adelante el evento tras las complicaciones logísticas de las últimas semanas, destacando además la hospitalidad y el ambiente deportivo vivido en Soria.

La jornada arrancó con una fase de grupos muy igualada en la que todos los equipos se enfrentaron entre sí dentro de sus respectivos grupos, dejando partidos vibrantes y marcadores ajustados.

El conjunto local Ingenieros de Soria TR Verde logró una meritoria victoria en el partido inaugural frente a Universitario de Bilbao (2-3), equipo que debutaba en competición oficial y que dejó una gran imagen en su estreno, demostrando el crecimiento de esta disciplina en nuevos territorios.

Por su parte, Ingenieros de Soria TR Morado quedó encuadrado en el denominado “grupo de la muerte”, junto a equipos de enorme nivel competitivo. Lejos de acusar la presión, el conjunto soriano completó una fase de grupos muy sólida que le permitió clasificarse para la lucha por «las medallas» y seguir creciendo en confianza.

En la fase final, el Ingenieros Morado firmó uno de los encuentros más emocionantes del torneo al imponerse a El Salvador por un ajustado 4-5 en la lucha por el tercer y cuarto puesto, consiguiendo así un brillante tercer puesto final. El equipo mostró carácter, orden táctico y una gran capacidad de adaptación en los momentos decisivos.

Por su parte, el Ingenieros Verde compitió por el quinto y sexto puesto, cayendo ante Getxo Touch por 2-5, en un encuentro exigente ante uno de los conjuntos más experimentados del circuito.

La gran final enfrentó a Pakarqui y Arroyo Alligators. El conjunto vallisoletano impuso su ritmo y experiencia para llevarse el título con un 2-5, confirmando su gran momento de forma y su capacidad para gestionar los partidos decisivos.

Clasificación final

Arroyo Alligators

Pakarqui

Ingenieros de Soria TR Morado

El Salvador

Getxo Touch

Ingenieros de Soria TR Verde

Académica de Coimbra

Universitario de Bilbao Touch

Más allá de los resultados, el torneo confirmó la evolución de los dos equipos del Ingenieros de Soria, que consiguieron sus primeras victorias oficiales dentro del circuito Six Darts, un paso importante en el crecimiento competitivo del proyecto.

El conjunto soriano afrontó esta cita tras un mes de parón en los entrenamientos debido al cierre temporal del Estadio Municipal de Los Pajaritos, circunstancia que condicionó su preparación. Con la reapertura de la instalación, el club espera retomar la normalidad en el trabajo semanal y llegar en mejores condiciones a la próxima ronda del circuito.

La siguiente cita de las Six Darts International Series tendrá lugar el próximo mes de mayo en Madrid, donde el Ingenieros de Soria espera seguir consolidando su progresión y continuar creciendo dentro de una competición que combina alto nivel deportivo y un ambiente ejemplar.

La jornada en Soria volvió a demostrar que el Touch Rugby no solo es una disciplina dinámica y espectacular, sino también un espacio de convivencia, respeto y comunidad.