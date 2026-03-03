La última vuelta de una temporada inolvidable del C.D. Golmayo Camaretas femenino

Martes, 03 Marzo 2026 19:48

La 2025/2026 del C.D. Golmayo Camaretas femenino supone un antes y un después, tras, posiblemente, quedar en segunda posición en su estreno en regional y su tercer año de vida.

Como ha señalado su vicepresidente, Alberto Peñaranda, “teníamos claro que competir lo íbamos a hacer pero, ser una de las dominantes de la categoría de Castilla y León ha sido la confirmación de que el trabajo se está haciendo bien”.

El equipo ha demostrado madurez, constancia y una identidad clara en un año de aprendizaje acelerado, logrando resultados que hablan por sí solos y consolidándose en la zona alta de la clasificación.

El ascenso solo lo consigue el primer clasificado, situación poco común en los años anteriores en la regional femenina como motivo de la reestructuración de la misma pero, no empaña lo que pueden llegar a conseguir, un segundo puesto desde la humildad, el crecimiento desde la base y la demostración de que el proyecto puede seguir dando pasos firmes.

Porque si algo define a este club es su proyección, según la propia directiva.

En apenas poco más de 20 años de vida, casi alcanzan en número de equipos y fichas a clubes de la capital y, su localización estratégica, apenas cinco minutos de la misma, los convierte en un punto de referencia natural para sostener, crecer y evolucionar.

Y en específico la sección femenina, en tres temporadas, una liga, una Copa Diputación, un ascenso a regional y una segunda posición en la misma (probablemente).

Parte de este éxito es el vestuario, aporta identidad y continuidad al proyecto con jugadoras de la provincia y, el plus de jugadoras foráneas llegadas por estudios universitarios.

Señal de que el equipo ya es un referente provincial capaz de atraer talento desde distintos puntos. Aún así, siguen trabajando incansablemente en refuerzos para la temporada que viene para luchar contra la plaga de lesiones vivida esta, indica el cuerpo técnico, Alfonso Peral y Daniel Menéndez, parte indiscutible también del buen hacer de la escuadra.

Esta última vuelta no es un final, sino la confirmación de que el proyecto va en la dirección adecuada; el equipo, en su primera experiencia en regional no solo ha competido si no ha demostrado que puede seguir aspirando a más.

Camino sólido para las balagueras y, el futuro siempre encuentra su momento.