Gustavo Cano, ganador del exitoso primer Slalom de Navalcaballo

Martes, 24 Febrero 2026 13:55

El pasado domingo 22 de febrero, el polígono industrial de Navalcaballo acogió por primera vez una prueba de Slalom, dando inicio a la temporada de automovilismo en la provincia de Soria bajo un brillante sol y con una gran afluencia de público que disfrutó del espectáculo.

Una veintena de pilotos participaron en esta cita inaugural, ofreciendo una intensa jornada de conducción y espectáculo sobre el asfalto.



En la categoría de turismos, el piloto soriano Gustavo Cano, al volante de su BMW E36, logró imponerse con el mejor tiempo de la jornada, llevándose el trofeo al más rápido.

Por su parte, en monoplazas, también el soriano Rafael Jiménez marcó el mejor crono en el exigente circuito de Navalcaballo.



La prueba destacó no solo por el nuevo escenario, sino también por su recorrido inédito, de más de tres minutos de duración, combinando zonas de velocidad con tramos de habilidad que exigieron al máximo la memoria y destreza de los pilotos.



Desde primera hora de la mañana, un gran número de voluntarios de la escudería BnnoRacing trabajaron en el montaje y correcto desarrollo de la competición.

Su labor fue fundamental para que todo transcurriera con normalidad, demostrando una vez más que sin ellos, este tipo de pruebas deportivas no serían posibles en Soria.



En resumen, una excelente jornada de motor que sirvió como toma de contacto para pilotos y aficionados en una temporada que se presenta cargada de emoción y nuevas citas en el calendario.



Los tiempos y resultados completos de todas las categorías pueden consultarse en el siguiente enlace: https://cronocap.es/carreras/jxxxx