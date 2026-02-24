La Oficina Acelera pyme de FOES muestra a comercios potencial de lA para renovar escaparates

La Oficina Acelera pyme (OAP) de FOES organiza un seminario web dirigido a los comercios de Soria que deseen innovar en la presentación visual de sus tiendas y adaptarse a las nuevas oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) para renovar sus escaparates y conectar mejor con sus clientes sin perder la esencia de su negocio.

El evento se desarrollará en formato online durante dos jornadas, el 25 y 26 de febrero, en horario de 15.30 horas a 17.00 horas.

Bajo el título 'Tu tienda, tu estilo, tu IA: el Futuro del Escaparatismo ya está aquí', esta nueva acción formativa pretende ayudar a pymes y autónomos en su proceso de digitalización.

Durante dos sesiones, el experto en escaparatismo Roberto Domínguez mostrará cómo la IA puede convertirse en una aliada creativa para diseñar escaparates más atractivos, coherentes con la identidad de cada negocio y alineados con las tendencias actuales y las necesidades del cliente.

A través de ejemplos prácticos y demostraciones sencillas, se explicará a los comerciantes interesados en participar en esta acción formativa cómo pueden generar ideas, estilos, composiciones y propuestas visuales utilizando herramientas de Inteligencia Artificial accesibles para el pequeño comercio.

Durante la primera jornada, el miércoles 25 de febrero, se explicarán los conceptos básicos y las reglas esenciales para ofrecer un escaparate excelente, así como la importancia del color, la composición y la utilización de técnicas como storytelling. Además, se mostrará a los comerciantes materiales asequibles para construir sus decoraciones y soportes, así como el equipamiento ideal.

La segunda jornada, el jueves 26 de febrero, estará destinada a la IA como herramienta para comercios de proximidad únicos y creativos.

Se enseñará también a crear un calendario de cambios de escaparate adaptado a cada comercio, y cómo la IA puede ayudar a afrontar el proceso creativo, así como los tips para crear escaparates con efecto WOW. Por último, el experto en la materia explicará a los participantes en el seminario cómo se puede aplicar también la IA en el escaparate virtual del negocio y en las redes sociales.

La actividad está concebida con un enfoque práctico, cercano y didáctico, eliminando barreras tecnológicas y demostrando que no es necesario tener conocimientos técnicos avanzados para empezar a aplicar la IA en el día a día del comercio. El objetivo es que los asistentes salgan del webinar con ideas claras, inspiración y recursos concretos para mejorar el impacto visual de sus escaparates y reforzar su competitividad.

Este evento formativo busca impulsar la digitalización del comercio local soriano la innovación sin perder la esencia y el estilo propio de cada tienda, y demostrando que la tecnología puede estar al servicio de la creatividad y la identidad comercial.

Para ello, se plantea como objetivo sensibilizar a los comercios de Soria sobre el potencial de la Inteligencia Artificial como herramienta accesible y útil para modernizar el escaparatismo y mejorar la atracción de clientes. Además, pretende demostrar, de forma práctica y visual, cómo la IA puede aplicarse al diseño de escaparates, ayudando a generar ideas creativas, composiciones, estilos y temáticas adaptadas a cada tipo de negocio.

La actividad servirá también para empoderar a los comerciantes para que integren la tecnología sin perder su identidad, mostrando cómo la IA puede reforzar el estilo propio de cada tienda y no sustituir la creatividad humana. Además, pretende reducir las barreras tecnológicas y miedos al uso de la IA, explicando herramientas sencillas, económicas y fáciles de utilizar, pensadas específicamente para pequeños comercios.

Con todo ello, se pretende apoyar la competitividad del sector comercial soriano, mejorando la capacidad de los negocios para captar la atención del cliente, incrementando el impacto visual del escaparate y su alineación con tendencias, temporadas y perfiles de público.

Impulsando la transformación digital del sector a través de esta acción formativa se busca además fomentar la innovación del comercio local, mostrando cómo la digitalización puede ser una aliada para diferenciarse y posicionarse mejor.

Por último, se pretende también inspirar a los asistentes a experimentar y aplicar lo aprendido de manera inmediata, proporcionando ejemplos reales, casos prácticos y recomendaciones accionables tras el webinar.

Para participar en las jornadas es preciso inscribirse previamente en la web de Acelera pyme Soria FOES (https://acelerapymedigitalsoria.es/eventos/).

Estas sesiones informativas se enmarcan dentro de la labor que desarrolla la Oficina Acelera pyme FOES para impulsar la transformación digital de pymes y autónomos, ofreciendo un espacio de asesoramiento, sensibilización y apoyo tecnológico, independientemente del tamaño o ubicación de las empresas.