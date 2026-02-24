Soria ¡Ya! desconfía de encuestas que reducen su representación en autonómicas

Martes, 24 Febrero 2026 12:40

El portavoz del movimiento ciudadano, Ángel Ceña, ha restado importancia a las últimas encuestas electorales que apuntan a que conseguirían solo un procurador en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Ceña ha señalado que las encuestas pueden marcar una tendencia pero ha recordado que no son infalibles, porque en las elecciones autonómicas de 2022, apuntaban a que Soria ¡Ya! tendría como mucho un procurador y al final consiguió tres de cinco en liza por Soria.

“También la encuesta del CIS dice que soy el candidato más valorado de Castilla y León, pero tampoco me lo terminó de creer”, ha señalado.

En cuanto a la extensión hasta otoño del cierre de la línea ferroviaria Soria-Torralba por las obras en el corredor Madrid-Zaragoza, Ceña ha recordado que el 1 de abril de 2025 se cerró la línea, dejando sin tren a Soria, y dijeron que en noviembre se reabriría, un plazo que no se ha cumplido.

“Estamos terminando febrero y nos dicen que para otoño. En otoño dirán otro plazo. Ya no nos fíamos. Lo que me pregunto es que si van a electrificar la Soria-Torralba, por qué no aprovechan este impass para hacerlo”, ha cuestionado.

Ceña ha preguntado dónde está el PSOE de Castilla y León y si ha perdido el tren de la política en Soria y la Comunidad.

En este sentido, ante la próxima visita del presidente del Gobierno a Soria, ha recordado que cuando estuvo en 2018 prometió que iban a reabrir la Soria-Castejón.

“Han pasado ocho años y no tenemos encima de la mesa nada, ni siquiera un proyecto de viabilidad. Y encima tenemos menos, porque no tenemos tren a Madrid”, ha lamentado.

Ceña ha pedido explicaciones por los motivos del retraso de unas obras planificadas en principio para ocho meses y se van al menos a 18 meses.

Por otra parte, ha denunciado que una de las promesas que el PP no ha cumplido es el Plan Soria.

“Dice el señor Carriedo y los responsables del PP en Soria, que se han movilizado 157 millones. Es un concepto presupuestario que no existe. O se presupuesta y se ejecuta, o no se presupuesta ni se ejecuta. No veo donde se lo han podido gastar. El Plan Soria tiene muchas cosas que no se han cumplido”, ha denunciado.

En este sentido ha apuntado que se ha leído el programa electoral del PP para Soria en 2022 donde se incluía el ATI de Garray, “que seguimos esperando”, un polígono ganadero “que no hay”, la conversión del hospital Virgen del Mirón en un centro socio-sanitario, “que se está dejando morir retirando servicios”.