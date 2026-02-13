La CHD mantiene tres alertas rojas en el río Duero en Soria

Viernes, 13 Febrero 2026 09:08

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene en el inicio de esta jornada del viernes tres puntos en alerta roja en el paso del río Duero por la provincia.

El Duero sigue en alerta roja en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, con un nivel de 3,18 metros y un caudal de 145,29 metros cúbicos por segundo, a las 8:35 horas.

En Gormaz, la alerta roja se refleja con 4,08 metros de nivel y 203,33 metros cúbicos de segundo en el caudal del río Duero, a las 8.40 horas de este viernes.

En Navapalos, también hay alerta roja, con 5,82 metros de nivel y 275,13 metros cúbicos por segundo de caudal, a la misma hora.

En Garray, la alerta ha descendido este viernes a amarilla, con 3,60 metros y 147,48 metros cúbicos por segundo

En Tardajos y Almazán también hay alerta amarilla en el Duero, al igual que en Vinuesa con el río Revinuesa, que alcanza un nivel de 0,86 metros y un caudal de 30,27 metros cúbicos por segundo.

En Osma, el río Ucero está en nivel amarillo, con un nivel de 2,72 metros y un caudal de 79,61 metros cúbicos por segundo.

El embalse de la Cuerda del Pozo ha iniciado la jornada de este viernes por debajo del 94 por ciento de su capacidad de agua embalsada. Contiene 233,7 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 248,8 hectómetros cúbicos.

Las previsiones meteorógicas apuntan a que hay que seguir extremando la precaución en las márgenes de los cauces de los ríos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la borrasca Nils llegue a la provincia este viernes con abundante lluvia antes de una jornada sabatina que se avanza como más complicada por la mañana

Para el sábado se anuncia una jornada de avisos amarillos, con nieve y viento.

Aemet señala nieve en el l tercio norte de la provincia, hasta las tres de la tarde, con espesores de unos cinco centímetros.

La cota de nieve descenderá a sólo 900 metros aunque las acumulaciones se esperan sobre los 1.200.

La previsión de Aemet extiende los fuertes vientos para toda la provincia, en la jornada del sábado

De 6.00 a 18.00 horas se esperan rachas del noroeste que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La próxima semana se abrirá el lunes con una previsión que tampoco invita al optimismo.

Aemet avanza probabilidades muy altas de lluvia y una fuerte subida de temperaturas. La cota de nieve se situará a 2.200 metros, lo que puede incentivar el deshielo y la subida de los caudales en los ríos.