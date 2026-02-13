La última casa medieval de Soria sigue sin solución

Viernes, 13 Febrero 2026 09:18

Las casas situadas en la travesia Cinco Villas, en Soria, continúan reflejando un estado deplorable, afeando la estética urbana. Se habló en su día de restaurar la única casa medieval que ha sobrevivido en Soria, pero la situación amenaza ruina.

El tren de borrascas que ha barrido la Península en las últimas semanas ha empeorado la situación de estas viviendas.

Los viandantes se han acostumbrado a ver cada día tejas caídas, elementos de hormigón, etc. Y aunque se limpien, van apareciendo más, reflejo del estado de ruina en el que se encuentran

La zona, aunque está acordonada, supone un peligro para la población y más últimamente para los jóvenes que pasean por el entorno de la plaza del Carmen y La Arboleda.

Hace años, un familiar de la propietaria de la última casa de estilo medieval que existe en Soria se planteó en 2019 su restauración y conservación.

Gracias a su voluntad, un año después, una arquitecta municipal supervisó la casa y garantizó que aguantaba, aunque había que realizar pequeños arreglos para mantenerla en pie, como instalar una nueva viga

La vivienda colindante está declarada en ruinas desde 2012.

En su día se apuntó que había que derribarla a mano para evitar daños a la medieval, pero la casa sigue en pie… pero en ruina.

En 2012, el Centro de Estudios Sorianos consiguió que se anulara una resolución municipal que declaraba la vivienda en ruina argumentando el valor histórico de esta edificación para la ciudad

El Ayuntamiento de la capital volvió a iniciar entonces el procedimiento para la demolición de la vivienda, después de que un informe elaborado por la arquitecta municipal alertara del riesgo de ruina inminente.

Ante el peligro de que el edifico acabara desplomándose, el Consistorio decidió que la única solución viable sería derribarla. Pero en 2026 sigue en pie, deteriorándose día a día.