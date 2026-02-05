Avalmadrid y Caja Rural de Soria movilizarán 25 millones para pymes y autónomos

Jueves, 05 Febrero 2026 17:15

Avalmadrid, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de referencia en la Comunidad de Madrid, y Caja Rural de Soria han suscrito un acuerdo de colaboración que contempla una línea de crédito de 25 millones de euros destinada a facilitar la financiación de pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores madrileños.

El convenio establece un marco de colaboración que permitirá a las empresas acceder a financiación en condiciones favorables, gracias al respaldo del aval solidario de Avalmadrid, que permitirá cubrir hasta el 100% del importe del préstamo.

Dicho respaldo facilitará la formalización de operaciones tanto de circulante como de inversión, incluyendo líneas de bonificación de la Comunidad de Madrid.

El ámbito de aplicación del acuerdo se centra en operaciones con carácter preferente en la Comunidad de Madrid, y se articula mediante productos como préstamos, cuentas de crédito, leasing, avales técnicos y financieros, entre otros. Todas las operaciones estarán sujetas al análisis conjunto por parte de ambas entidades y contarán con cobertura mediante póliza intervenida.

“El apoyo a pymes y autónomos es fundamental para garantizar el crecimiento y la solidez del tejido empresarial madrileño. Acuerdos como el que suscribimos con Caja Rural de Soria nos permiten reforzar el acceso a financiación en condiciones ventajosas, combinando el aval público con un enfoque cercano y adaptado a las necesidades reales de las empresas, especialmente en un momento clave para su desarrollo y competitividad”, ha señalado Lorenzo Alonso Felipe, director general de Avalmadrid.

Por su parte, Javier Diago Gonzalo, director Zona Expansión en Caja Rural de Soria, ha afirmado que "este convenio refuerza nuestra vocación de banca cooperativa cercana al territorio, ampliando nuestro alcance en la Comunidad de Madrid con una propuesta financiera sólida y útil para las empresas”.

Con esta alianza, Avalmadrid y Caja Rural de Soria refuerzan su papel como aliados estratégicos del ecosistema empresarial, uniendo capacidades para facilitar el acceso al crédito a quienes más lo necesitan. Esta colaboración demuestra el valor de las sinergias entre entidades financieras y públicas para impulsar el desarrollo económico y la competitividad de pymes y autónomos en el territorio.

Sobre Avalmadrid

Avalmadrid SGR es una entidad financiera constituida en 1982.

Esta Sociedad de Garantía Recíproca trabaja por y para las pymes y autónomos ubicados en la Comunidad de Madrid, con un doble objetivo: por un lado, facilitar el acceso a una financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional.