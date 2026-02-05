Caja Rural de Soria apuesta por promoción de la "ruta dorada de la trufa"

Jueves, 05 Febrero 2026 17:10

Un año más, y ya van doce ediciones, se celebra “La Ruta Dorada de la Trufa” en 29 establecimientos de Soria y provincia donde se elaborarán, durante cuatro fines de semana, del 7 de febrero al 1 de marzo y voluntariamente todos los días de la semana, tapas con trufa negra de Soria.

El objetivo es promocionar y dar a conocer la tuber melanosporum, que vuelve para fomentar el consumo de este producto tan soriano entre el público.

Caja Rural de Soria, su Fundación Soriactiva y bodega Castillejo de Robledo, regresan con la duodécima edición de “La Ruta Dorada de la Trufa” con el fin de promocionar la hostelería y gastronomía soriana y potenciar el desarrollo rural sostenible de la provincia a través de un producto único y de gran valor.

Según Anselmo García, director de la Fundación Soriactiva, “Caja Rural de Soria y su Fundación Soriactiva llevan desde 2010, primero con el proyecto “Soria, la Tierra de la Trufa” y posteriormente con la Ruta Dorada de la Trufa, apostando porque este hongo comestible sea el motor de desarrollo en una provincia que es de las más importantes de España en cuanto a producción. La trufa es el diamante negro de nuestros montes que se ha convertido en un producto turístico recreativo, gastronómico y cultural, que permite atraer visitantes nacionales e internacionales dado su alto valor culinario y escasez”.

La trufa negra de invierno, tuber melanosporum, es uno de los grandes secretos de Soria, que abre las puertas al desarrollo con numerosas actividades que permiten atraer visitantes nacionales e internacionales en una época que no es especialmente buena para el sector.

Según el director adjunto de la Fundación Soriactiva, José Miguel Encabo, “desde la Fundación Soriactiva y desde Caja Rural de Soria pretendemos impulsar la producción plantando más hectáreas y aumentar el consumo de un producto selecto y de calidad, sostenible y con respeto al medio ambiente.

Promoción activa en 2025

El resultado de 2025 fue una edición con más presencia en las redes sociales y más participación de la hostelería, que recibieron a medios de fuera de la provincia para difundir nuestro producto más allá de nuestros límites. Algunos de los resultados más relevantes fueron:

Nota de prensa el 5 de febrero para presentar la XII edición de la Ruta, así como las actividades a realizar durante todos los fines de semana de febrero y el establecimiento que quiso lo mantuvo todos los días de la semana.

Participaron 31 establecimientos, realizándoles fotografías, video para reels y para los spots promocionales de la Ruta Dorada de la Trufa.

Se degustaron más de 21.500 tapas.

A cada restaurante se le hizo un cartel genérico y otro personalizado con la foto de su tapa o plato y con su nombre.

A todos los Bares y Restaurantes de la presente edición se les editó un video-reel para Instagram, de la tapa y de su establecimiento.

Los reels superaron las 44.000 reproducciones entre un público objetivo que no era seguidor de la cuenta y se interactuó con un público nuevo de fuera de la provincia

Los videos llegaron a tener 6.000 reproducciones entre un público objetivo que no era seguidor de la cuenta.

En la cuenta de Instagram, se publicaron más de 250 nuevos Stories subidos y compartidos durante el mes de febrero.

Producción de un Spot Tv y cuña de Radio.

Creación de la página Web larutadelatrufa.com y otra en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. La página web recibió durante todo el mes de febrero 4.000 visitas de 3.000 usuarios, 8.068 visitas en Facebook, 24.573 en Instagram.

Creación de una cuenta en TikTok, con subidas de 31 videos de difusión, uno por cada restaurante.

Gestión y recepción de 60 Blogueros e instagramers de cocina, que se les ha guiado y llevado a distintos establecimientos a probar la tapa, y, se le acompañó a la caza de la trufa. Personajes destacados en el panorama actual de las redes sociales, que mueven masas publicando contenido sobre viajes y cocina.

900 accesos mediante un Smartphone y 200 mediante una Tablet.

253 descargas de la App desde iPhone y 225 desde Android con más de 400 votos y una valoración de la App por los usuarios de un 3,9 sobre 5. Participaron 31 establecimientos hosteleros donde se degustaron tapas y vino de Castillejo de Robledo.

Fue seguida desde 25 Países (España, Francia, EEUU, Reino Unido, México, Canadá, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Japón, China, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Suiza, Chile, Ecuador, Guatemala,….) y más de 184 ciudades.

240 Newsletter enviados con feedback positivo.

Se participó en la Feria de Abejar.

Para conseguir estos datos, se contó con los medios de comunicación para la divulgación en cada una de las acciones y la repercusión fue muy notoria con más de 150 menciones.

Promoción activa en 2026

En esta duodécima edición de la “Ruta Dorada de la Trufa” el objetivo principal es ayudar a la hostelería, como en años anteriores, principalmente desde el mundo digital, buscando una expansión a través de personas de marcado interés en las redes sociales, como influencers, abriendo nuevos mercados, y en definitiva, continuar desarrollando acciones de divulgación, promoción y con varios objetivos generales:

Dar a conocer la trufa negra de Soria para incentivar su consumo y degustación.

Ofrecer paquetes turísticos que incluyan la trufa que atraiga visitantes en la recolección, que es época más floja turísticamente para el sector, del 1 de diciembre al 15 de marzo,.

Colaborar con la Feria la trufa de Soria, en Abejar.

Para divulgar las virtudes culinarias de la trufa y disfrutar de ella en sus muchas versiones, se ha organizado, del 7 de febrero al 1 de marzo, la duodécima edición de la Ruta Dorada de la Trufa, donde destacan las siguientes actividades:

Nota de prensa el 5 de febrero para presentar la Ruta de este año, así como las actividades a realizar durante todos los fines de semana de febrero y el establecimiento que quiera puede ofrecerla todos los días de la semana.

Participan 29 establecimientos hosteleros donde se degustaron tapas y vino de Castillejo de Robledo.

Nos hemos desplazado a todos los establecimientos para realizar de forma profesional fotografías, video para reels y para los spots promocionales de la Ruta Dorada de la Trufa.

Cada restaurante tendrá un cartel genérico y otro personalizado con la foto de su tapa o plato y con su nombre.

El mapa guía con la Ruta Dorada de la Trufa, las recetas y la ubicación de los establecimientos.

Geoposicionamiento: En la App hay un botón a través del cual se pueden encontrar un mapa con los establecimientos participantes y, si autorizamos a la aplicación, nos proporcionará nuestra ubicación con respecto a los mismos.

A todos los Bares y Restaurantes de la presente edición se les ha editado un video-reel en Instagram, con la realización de la tapa.

Producción Spot Tv y cuña de Radio.

Creación de una página Web, larutadelatrufa.com, y también una página en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.

Gestión y recepción de Blogueros: Por una parte, se enviará información de la ruta a más de 60 blogueros e instagramers de cocina.

Se ha desarrollado una App para Smartphone, tanto en IOS/Android, para promocionar e informar sobre el proyecto.

Se participará en la Feria de la trufa de Abejar.

Se harán reportajes en Televisión, entrevistas en radio, prensa de papel y on line y por supuesto las menciones en blogs y páginas de Internet.

Bodegas Castillejo de Robledo y Soriactiva sortearán obsequios de vino, copas y libros, entre los participantes.

Soria Vacaciones ha preparado paquetes turísticos para realizar una demostración de la caza de la trufa en una finca y se complementará con un fin de semana para visitar, con guía, diversos puntos turísticos de la capital, con alojamiento y comidas trufadas.

Otros interlocutores

También se colaborará con el Ayuntamiento de Abejar y la XXIII Feria de la Trufa de Soria, que se celebrará en Abejar los días 14 y 15 de febrero.

Esta iniciativa es complementaria de otras que realizan varias Instituciones y Asociaciones y empresas, que pretenden posicionar a la provincia de Soria como referente en trufa a nivel nacional e internacional en el momento en que nos ofrece su máxima calidad.

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Bar Restaurante Alcores. Hotel Restaurante Alfonso VIII Parador de Turismo Antonio Machado. Bar Hotel Apolonia. Restaurante Lounge Bandalay Taberna Capote Bar Restaurante Casa Arévalo. Bar Restaurante Casa Augusto Arranz. Bar Restaurante Casa Manolo (El Alto de la Dehesa). Bar Restaurante Cazuelas, Tapas y…Olé Bar El Bodegón Restaurante El Tilo de Vallecas. Bar Restaurante Fogón del Salvador. Bar Restaurante Gastro Tasquita Bar Restaurante La Cepa. Bar Restaurante La Chistera Bar Restaurante La Cocina del Casino Café La Isla Bar Restaurante La Mejillonera El Paso. Restaurante La Taberna del Kiosko Hotel Restaurante Meet Gastrobar. Bar Restaurante Mesón Castellano. Bar Restaurante Santo Domingo II Bar Torcuato. Restaurante Trashumante.

Establecimientos en la provincia de Soria: