Los trabajadores denuncian situación "insostenible" que sufren en Losán

Jueves, 05 Febrero 2026 16:10

Una veintena de trabajadores de Losán se han concentrado al mediodía de este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria para reclamar una solución definitiva a un conflicto laboral que se extiende ya durante dos años.

Tres de los representantes de los trabajadores han entregado después un escrito al subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, para que lo remita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en el que reclaman que exija a la dirección del grupo empresarial un plan de viabilidad industrial “real y vinculante” que garantice la carga de trabajo, la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El presidente del comité de empresa de la maderera, Sergio Hernando, ha reconocido a los periodistas que la situación que están viviendo los trabajadores es "insostenible”,

“Estamos a primeros de febreno y se nos ha acumulado una nómina más sin abonar, la gente no lo soporta y si se llega a una solución, aquí en Soria no va a quedar ni un trabajador, porque actualmente si somos más de 50, obligados más de la mitad han tenido que denunciar porque a ver quién aguanta con cuatro mensualidades sin cobrar", ha lamentado.

Además ha reiterado que lo que quieren los trabajadores es retomar la actividad, percibir sus nóminas y que la empresa cuente con un plan de viabilidad “creible”.

“Pedimos a la SEPI que presionen y que les metan prisa porque si no, aquí en Soria no nos va a afectar solo a nosotros, sino a toda la provincia, por los trabajos indirectos. Nosotros no podemos aguantar más. De aquí a 15 días no sé si van a quedar 10 personas. Los trabajadores tienen que denunciar y tienen que buscar el pan de otra manera", ha advertido.

El presidente del comité de empresa ha recordado que llevan dos años soportando esta situación, con familias que tienen que pagar hipotecas y de comer a sus hijos

“Con cuatro nóminas acumuladas eso ya es insostenible. Yo lo veo muy mal. Si no entra un inversor para echar una mano..., cada día que pasa es peor", ha denunciado.

La mala gestión de la empresa es el origen, a juicio de los trabajadores, de la situación que arrastra Losán, que lleva años sin invertir un euro y que la sección de aglomerados se ha cerrado al quedar obsoleta.