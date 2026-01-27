Vuelve Sigfrido Cecchini a Soria con dos conciertos "A la Luz de las Velas"

Martes, 27 Enero 2026 15:03

Sigfrido Cecchini regresa a Soria este fin de semana con dos conciertos "A la luz de las Velas", en las que interpretará al pino bandas sónoras y éxitos atemporales, además de un tributo a grupos grupos musicales, entre ellos The Beatles.

Sigfrido Cecchini comenzó a tocar el piano a los 9 años. Formado en el Conservatorio de Oviedo, completó sus estudios en la Berklee College of Music (Boston) y un Máster en Ingeniería de Sonido en Londres.

Su trayectoria combina virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una visión creativa muy personal.

Con su propuesta “A la luz de las velas”, Cecchini ha emocionado ya a más de 30.000 espectadores en diversas ciudades del norte de España, en un espectáculo que logra una magia especial gracias al piano de cola improvisado sin partitura.

Ha actuado en escenarios de todo el norte de España —Madrid, Zaragoza, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Santander, Oviedo, Burgos, Palencia, León, entre otros—, siempre con una gran acogida por parte del público.

Hace justamente un año que estuvieron en Soria y regresan con mucha ilusión.

El primer concierto, al precio de 25 euros, será el sábado 31 de enero, a las 19:00 horas, en el aula magna Tirso de Molina.

El Aula Magna Tirso de Molina acogerá un concierto especial de piano y violín ‘A la luz de las Velas’, una propuesta cultural que combina música, emoción y una cuidada puesta en escena.

El programa incluye obras tan reconocidas como “Interstellar” y “Piratas del Caribe” de Hans Zimmer, “La lista de Schindler” de John Williams, “Gabriel’s Oboe” de Ennio Morricone o “El último mohicano” de Trevor Jones, junto a canciones universales como “Hallelujah” de Leonard Cohen, “Perfect” de Ed Sheeran, “Viva la Vida” de Coldplay, “My Way” y “Fly Me To The Moon” de Frank Sinatra o “Your Song” de Elton John.

Al piano estará Sigfrido Cecchini, acompañado por violín, ofreciendo una experiencia musical pensada para emocionar y conectar con todo tipo de público.

El segundo concierto, en la misma fecha y escenario, comenxzará a las 20:30 horas.

El sábado 31 de enero, el Aula Magna Tirso de Molina acogerá un segundo concierto especial de piano y violín ‘A la luz de las Velas’: Un tributo a cuatro de las bandas más icónicas de la historia de la música: ABBA, The Beatles, Queen y Mecano. La cita comenzará a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de 70 minutos.

Más de 1.500 velas iluminarán el auditorio, creando una atmósfera íntima y envolvente en la que el piano y el violín se fusionan para reinterpretar algunos de los temas más reconocidos y queridos por varias generaciones.

El pianista Sigfrido Cecchini, acompañado por violín, ofrecerá un recorrido emocional por grandes clásicos como “Yesterday”, “Hey Jude” y “Let It Be” de The Beatles, “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life” y “Don’t Stop Me Now” de Queen, “Mamma Mia”, “Chiquitita” y “The Winner Takes It All” de ABBA, así como canciones emblemáticas del pop español como “Hijo de la Luna” o “Una Rosa es una Rosa” de Mecano.

