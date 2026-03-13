El PP denuncia uso partidista de medios públicos por parte del PSOE

Viernes, 13 Marzo 2026 16:46

El Grupo Popular en la Diputación de Soria ha denunciado durante el pleno provincial ordinario del mes de marzo, el uso partidista del alcalde socialista de Almazán.

Los populares han criticado que se esté pidiendo el voto al partido socialista, en el municipio de Almazán, utilizando el logo del Ayuntamiento y la firma como alcalde, en una carta buzoneada de manera masiva, algo que se considera impropio de una comunicación institucional y que, confunde deliberadamente a los ciudadanos.

Durante el debate, el Grupo Popular también ha hecho referencia a la tarjeta de aparcamiento vinculada a la zona azul en la capital, dado que el vehículo asociado a esta autorización pertenece concretamente a la hermana del alcalde de Soria y candidato a las Cortes por el Partido Socialista.

Los populares han señalado este hecho durante el pleno provincial señalando que se trata de una situación que requiere explicaciones y mayor transparencia.

El portavoz popular, José Antonio de Miguel, ha señalado que este tipo de medidas son ilegales.

En este sentido, ha reclamado mayor transparencia y responsabilidad en el uso de la imagen institucional, recordando que las administraciones públicas deben mantener la neutralidad y evitar cualquier utilización partidista de los recursos públicos.

Finalmente, el Grupo Popular ha insistido en la necesidad de que las instituciones estén al servicio de todos los ciudadanos y no se utilicen como herramientas de campaña, apelando al respeto, a las reglas democráticas y a la responsabilidad que conlleva la gestión pública.