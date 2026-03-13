ASFOSO participa en Burdeos en cuarto encuentro del proyecto SocialForest Interreg Sudoe

Viernes, 13 Marzo 2026 16:33

La Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) ha participado esta semana en el cuarto encuentro del consorcio del proyecto SocialForest Interreg Sudoe, que se ha celebrado en Burdeos (Francia).

Durante la primera jornada se presentaron los avances de esta iniciativa transnacional, centrada en la gestión forestal sostenible y la adaptación de los bosques europeos al cambio climático, en una jornada de puertas abiertas que contó con la participación de representantes de administraciones públicas y centros de investigación vinculados a la gestión del medio natural.

Asimismo, se realizaron visita técnicas y de campo a la región francesa de Nueva Aquitania.

En el encuentro, que ha reunido a los socios, a representantes institucionales e investigadores, se han desgranado aspectos relevantes del trabajo que se viene desarrollando dentro del proyecto SocialForest, financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg Sudoe.

En este sentido, se presentaron los sitios piloto del consorcio, que se están desarrollando en España, Francia y Portugal.

Entre ellos, ASFOSO expuso los avances de su acción piloto de innovación social, orientada a reforzar la gestión sostenible de los montes, fomentar la participación del territorio y garantizar la continuidad de las actividades forestales y ganaderas como elemento clave para la conservación.

Desde la entidad soriana se puso de relieve la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en las políticas de conservación, apostando por modelos que integren la actividad económica, la gestión forestal activa y el mantenimiento de la población en el medio rural como condiciones indispensables para la sostenibilidad de los ecosistemas.

Jornada de difusión abierta al público

La primera jornada se dedicó a la reunión de seguimiento del consorcio, en la que los distintos grupos de trabajo presentaron los avances alcanzados. Entre ellos destacó la presentación del borrador de la Estrategia Forestal Transnacional, coordinada por la Universitat Politècnica de València (UPV), que busca adaptar las estrategias forestales nacionales a una escala de gestión más local mediante metodologías participativas.

Asimismo, como se mencionaba anteriormente, se abordó el estado de las acciones piloto que se están desarrollando en distintos territorios del espacio Sudoe, como Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Alentejo (Portugal) y Nueva Aquitania (Francia).

Estas iniciativas permiten testar sobre el terreno soluciones innovadoras relacionadas con la prevención de incendios, la regeneración forestal, la innovación social o la gestión sostenible de los bosques. La acción de ASFOSO es novedosa porque toca el ámbito de la innovación social, a diferencia del resto de sitios piloto.

Los socios también analizaron la estrategia de replicabilidad del proyecto, que permitirá transferir los resultados y las buenas prácticas a otros territorios europeos, así como el desarrollo de una aplicación digital para el diagnóstico y seguimiento de las masas forestales.

Por la tarde se celebró una jornada de difusión abierta al público, en la que se presentaron los objetivos y resultados esperados del proyecto SocialForest, además de diferentes investigaciones sobre estrategias forestales participativas, estudios de teledetección en masas forestales y la implementación de acciones piloto en Nueva Aquitania.

Visitas técnicas y de campo

El encuentro concluyó con una visita técnica de campo en Nueva Aquitania, donde los socios pudieron conocer varias experiencias de gestión forestal y proyectos innovadores relacionados con la adaptación de los bosques al cambio climático.

Entre ellas, se visitó una zona piloto de detección temprana de incendios forestales y otra dedicada a la regeneración forestal mediante bioestimulantes.

El proyecto SocialForest tiene como objetivo mejorar la resiliencia y la gestión sostenible de los bosques del espacio Sudoe mediante la cooperación transnacional, el intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de soluciones innovadoras que puedan replicarse en otros territorios europeos, incorporando también enfoques de innovación social como el desarrollado por ASFOSO en Soria para compatibilizar conservación, actividad económica y gestión activa del territorio.

Está integrado por nueve socios de España, Portugal y Francia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática; Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do Concelho de Mértola; Universitat Politècnica de València, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente; INRAE Centre Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux, UMR 1391 ISPA; Asociación Forestal de Soria (ASFOSO); Université Toulouse III – Paul Sabatier, Observatoire Midi-Pyrénées, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, UMR 5563; Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Desarrollo Sostenible, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad; EDIA-Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, y Xylofutur.