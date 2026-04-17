Urgen escuelas seguras para hacer frente a anafilaxia, donde "cada minuto cuenta"

Viernes, 17 Abril 2026 07:53

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) presentará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados su manifiesto ‘Cada minuto cuenta’, en busca de escuelas seguras en todo el país frente a la anafilaxia en niños y niñas.

El manifiesto, suscrito por las sociedades médicas SEAIC y SEICAP, solicita concienciación social sobre la gravedad de las alergias; protección especial a los menores por su carácter vulnerable, especialmente en las escuelas; formación al personal de los colegios para atajar la crisis; y medicación de emergencia -autoinyectores de adrenalina- a cargo de las escuelas.

En el acto intervendrán, además del presidente de AEPNAA, miembros de las citadas sociedades científicas, parlamentarios de varios grupos, Mesa de la Cámara Baja y pacientes.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, potencialmente mortal y de aparición rápida, que exige una actuación inmediata y coordinada, según urge el manifiesto.

Es un problema de magnitud creciente que atañe a todos: a los niños y niñas que conviven con el riesgo, a sus familias, a los profesionales sanitarios que atienden las urgencias y hacen seguimiento, y a la sociedad en su conjunto, porque gran parte del día de la infancia transcurre en un espacio que debe ser seguro: la escuela.

El consenso científico es inequívoco: las guías clínicas europeas (EAACI) señalan la anafilaxia como una emergencia médica y recomiendan la administración precoz de adrenalina intramuscular como tratamiento de primera línea.

No obstante, en la práctica, la protección del menor sigue dependiendo con demasiada frecuencia de factores ajenos a la evidencia científica, como el contexto del centro educativo o la disponibilidad de protocolos y recursos adecuados, condicionando la capacidad de respuesta ante una emergencia.

En España, la anafilaxia pediátrica genera ya un impacto asistencial relevante que no puede minimizarse.

Un análisis nacional de hospitalizaciones por anafilaxia en menores entre 2016 y 2021 contabiliza 2.573 ingresos hospitalarios, con una proporción significativa de casos que requieren cuidados intensivos y con mortalidad intrahospitalaria registrada.

A ello se suma el aumento sostenido de los casos de anafilaxia en la población infantil, con una prevalencia estimada entre el 3,2 % y el 30 %, y una carga asistencial global que podría superar los 14.000 casos anuales en nuestro país.

Junto a este impacto asistencial, resulta especialmente relevante para el ámbito escolar que una parte de las reacciones graves se produzca en alumnado sin diagnóstico previo.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de que el sistema esté preparado para todos los menores y no únicamente para quienes cuentan con un plan individualizado, así como la existencia de margen de mejora en la previsión y organización del entorno escolar mediante formación estructurada, protocolos y recursos.

Ante esta realidad clínica y social, las organizaciones que han firmado el manifiesto han realizado un llamamiento a avanzar en una protección eficaz y basada en la evidencia, con el compromiso de las instituciones sanitarias, educativas, científicas y sociales, y de nuestros representantes políticos.