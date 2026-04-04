La ribera cuenta con tramo soriano más peligroso de red estatal de carreteras

Sábado, 04 Abril 2026 09:17

El tramo más peligroso de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Soria se encuentra en la comarca de la ribera.

En concreto, se trata del kilómetro 69 de la N-110, carretera nacional que desde Soria comunica todo el sur de la comunidad de Castilla y León y el Valle del Jerte, que tiene un índice de peligrosidad de 191,5, más de 23 veces por encima de la media nacional, tras sumar cinco accidentes con víctimas y seis heridos en el periodo 2020-2024, según el informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA

Este tramo tiene una intensidad media diaria de tráfico de 1.642 vehículos, un volumen moderado según el citado informe.

El segundo punto negro de la red estatal de carreteras en la provincia se encuentra en el kilómetro 164 de la N-2, a su paso por Arcos de Jalón, que es 31 veces más peligroso que la medina nacional, a pesar de circular por él apenas 183 vehículos al día.

Este punto ha registrado un accidente con un fallecido en los últimos cinco años.

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico.

Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial, según revela el último informe de la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA), que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2020-2024, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2020-2024) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2).

Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados “puntos negros” que es necesario corregir.

Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2020-2024) en 295 kilómetros de nuestra red de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves.

¿Cómo se han localizado los tramos más peligrosos?

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82, Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2024 fue del 8,2).

En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; en el kilómetro 15 también en la autovía T-11, con 85 accidentes y 103 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima respecto del año 2023.

Así, en el periodo analizado 2020-2024 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,4), en los que se han registrado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (789).

El kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (74,3), superando 16 veces el índice nacional medio.

No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 42 accidentes y 62 víctimas, la mayoría heridos leves (59). Le sigue el km 13 de la misma vía, con 29 accidentes y 35 víctimas, (34 leves).

CASTILLA Y LEÓN (49) 5.678 km 118 ACV 178 VIC.