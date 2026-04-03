Autorizado control arqueológico para rehabilitación del castillo de San Esteban de Gormaz

Viernes, 03 Abril 2026 07:47

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado el control arqueológico vinculado al proyecto de rehabilitación del Castillo de San Esteban de Gormaz, para la terminación de los muros y torreones, que promueve el Ayuntamiento de la localidad.

Los trabajos para los que se solicita autorización consistirán en la realización de una recopilación documental sobre la evolución del castillo y los torreones mediante la consulta de bibliografía, archivos y fotografía histórica, cuyos resultados se integrarán en la memoria técnica. Asimismo, se realizará la lectura de paramentos de las estructuras defensivas para identificar las distintas fases constructivas y sus

modificaciones, diferenciando las unidades estratigráficas murarias y elaborando para cada una de ellas la correspondiente ficha. Paralelamente a la ejecución de la obra, se llevará a cabo la supervisión arqueológica de los desmontes y remociones del terreno bajo cota 0, que serán ejecutados mediante medios manuales.

La Comisión también ha emitido un informe relativo al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural ‘Sierra del Moncayo’ promovido por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

El plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) es el instrumento de planificación de los recursos naturales del Espacio Natural «Sierra del Moncayo» en Soria, conforme a lo previsto en la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Tiene como finalidad establecer las medidas necesarias para asegurar la protección, conservación, mejora y utilización racional del Espacio natural ‘Sierra del Moncayo’

El documento está integrado por un inventario en que se incorporan la relación del patrimonio cultural incluido dentro del ámbito del espacio. En lo relativo a los yacimientos arqueológicos, se presenta un inventario y se adjunta el plano con los puntos de ubicación, y también una parte dispositiva con dos artículos relacionados con el patrimonio cultural.

La Comisión, cuyo informe ha sido favorable, ha propuesto la conveniencia de complementar la documentación con la incorporación de las geometrías detalladas de las áreas de protección asociadas a dichos bienes.