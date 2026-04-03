Dos piezas de patrimonio de Diócesis de Osma-Soria viajarán a La Rioja y Madrid

Viernes, 03 Abril 2026 07:43

Dos piezas del patrimonio inmueble de la Diócesis de Osma-Soria viajarán hasta tierras riojanas y madrileñas para formar parte de sendas exposiciones.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado esta semana el préstamo para sendas exposiciones de dos obras de arte.

La talla policromada de San Millán de la Cogolla, situada en la Iglesia de San Millán en Oncala, será prestada para formar parte de la exposición ‘Autoría’ que se desarrollará en el Monasterio de Yuso, en La Rioja.

Por otro lado, el préstamo de la obra ‘Batea Novohispana 1662-1663’, que se encuentra en el Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de Ágreda formará parte de la exposición ‘Bateas Novohispanas. Una encrucijada cultural’, a celebrarse en el Museo de América de Madrid a partir del mes de mayo.

Los prestamos se autorizan con unas prescripciones comunes a ambas actuaciones.

Los gastos generados por las cesiones correrán a cargo del prestatario.

Tales como el transporte, la contratación de un seguro mediante el sistema ‘clavo a clavo’ y la garantía de que se darán las condiciones óptimas de conservación y seguridad durante la exposición de las piezas.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte recibirá un catálogo de las exposiciones, y será informado de los días de traslado y regreso de las obras con suficiente antelación.

En el caso de la talla de San Millán, dado que es la principal escultura del retablo, se tendrá que colocar en su lugar una fotografía a tamaño natural hasta la devolución de la pieza.

En cuanto a la Batea al óleo, que se encuentra en el Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de Ágreda, se indica que desde el convento pueden solicitar el envío de una persona como correo para supervisar el desembalaje y montaje de la pieza en la exposición