Los veinticinco diputados provinciales se repartieron 600.358 euros en 2025

Domingo, 05 Abril 2026 16:25

Los veinticinco diputados provinciales se repartieron 600.358 euros en 2025, por el desempeño de su responsabilidad política.

Así aparece publicado en la web oficial de la Diputación provincial, donde se detalla el desglose de lo que ha percibido cada diputado durante el año pasado.

Casi la mitad de la factura corresponde a los seis cargos con dedicación exclusiva o parcial en la institución provincial.

Hay cuatro políticos del equipo popular de Gobierno con sueldo y dos del PSOE, uno de ellos al 75 por ciento, el diputado José Peñalba.

Los importes que refleja la web son brutos.

En el apartado de dietas y kilometraje, la factura se elevó a más de 300.000 euros en 2025, a repartir entre 19 diputados (nueve del PP, nueve del PSOE y uno de Vox).

Entre ellos se encuentran el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que percibió 7.378,49 euros brutos de las arcas de la Diputación provincial por el desempeño de su cargo de diputado, cantidad a la que hay que sumar 63.732 euros por su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Soria.

El diputado del Partido Popular, Saturnino de Gregorio, sin dedicación exclusiva, ha percibido 18.549,87 euros de la Diputación, a la que hay que sumar lo recibido del Ayuntamiento, como concejal que es y que en 2024 fue 8.540 euros.

Para resarcir el gasto ocasionado por el ejercicio efectivo y real de su cargo, previa justificación de la asistencia a Comisiones, Plenos, Patronatos, Órganos externos en los que la Corporación tenga representación, los diputados percibem la cantidad de 138,95 euros sujeta a las retenciones fiscales de acuerdo a la legislación vigente.

Idéntica cantidad perciben los diputados provinciales por asistir, en representación de la Diputación Provincial, a actos oficiales, reuniones o actividades en general.

La asistencia se tiene que justificar mediante la encomienda, por escrito, del presidente de la Diputación Provincial para la asistencia, en representación de la Diputación Provincial, a dichos actos o reuniones.

Asimismo, por cada asistencia y de forma diaria recibirán la cantidad de 26,67 euros como dieta, sin que la misma esté sujeta a retención.

Además, los diputados perciben por desplazamientos, cuando lo hacen con su vehículo particular, , a razón de 0,26 euros/Km.

Los portavoces que no tienen dedicación exclusiva, caso del PSOE y Vox, perciben por cada sesión del pleno una cantidad adicional de 169,40 euros, sujeta a retenciones fiscales.

El Ayuntamiento de Soria abonó en 2024 –a falta de publicar los de 2025- percepciones a los 21 concejales que conforman la corporación municipal por valor de algo más de 580.000 euros, una cifra muy similar a la registrada en la anualidad anterior.

El grueso de esa factura política corresponde a los 10 concejales que tienen algún tipo de liberación por su labor municipal que superaron los 470.000 euros.

Si los diputados viajan o pernoctan fuera de la provincia tienen derecho además de las cantidades señaladas como indemnización, a los gastos de manutención y alojamiento debidamente justificados, no percibiendo en este caso la cantidad por dieta.

Retribuciones de miembros con dedicación exclusiva/parcial durante 2025 en la Diputación

Nombre Cargo Partido Político % Dedicación Retribución Anual D. Benito Serrano Mata Presidente PP 100% 63.700 euros Dª Mª José Jiménez Las Heras Vicepresidenta 1ª PP 100% 53.000 euros D. José Antonio de Miguel Nieto Vicepresidente 2º PP 100% 53.000 euros D. Enrique Rubio Romero Vicepresidente 4º PP 100% 53.000 euros D. Carlos Llorente de Miguel Diputado PSOE 100% 40.000 euros D. José Peñalba Sanz Diputado PSOE 75% 33.000 euros

TOTAL…. 295.700 euros

PP……..222.700 euros

PSOE. 73.000 euros