La Diputación avanza en censo de instalaciones con amiento en la provincia

Lunes, 06 Abril 2026 12:22

La Diputación provincial ha subrayado que está avanzando en la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amiento en la provincia de Soria.

La Institución provincial de Soria asume el coste de la realización del censo destinando una partida económica de 337.204 euros, para lo que cuenta con una subvención de la Junta de Castilla y León de 90.000 euros.

La Diputación provincial de Soria encargó a la empresa TRAGSATEC la elaboración del censo de instalaciones con amianto en la provincia por un importe de 337.204 euros.

La Junta de Gobierno de la Diputación provincial celebrada bajo la presidencia de Benito Serrano el pasado 3 de noviembre aprobó el encargo a medio propio, Tragsatec, la asistencia técnica para la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en la provincia de Soria que tiene un periodo para desarrollarse de 12 meses y por un importe de 337.204,94 euros.

Por acuerdo de 18 de diciembre de 2025 la Junta de Castilla y León autorizó a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión directa de una subvención a cada una de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León, para financiar las actividades de censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, con un importe de un millón de euros, de los cuales a la Diputación provincial de Soria le correspondió la cuantía de 90.000 euros, por lo que la colaboración del gobierno regional se eleva al 26,69% del total.

Durante estos primeros meses se ha estado avanzando en la recopilación de la información existente y en los estudios preliminares de detección de cubiertas con amianto, habiéndose examinado ya más de 70 municipios y 160 núcleos de población.

Además, desde comienzos de este año se están llevando a cabo los trabajos de verificación in situ de los emplazamientos con amianto previamente detectados con visitas a los municipios, habiéndose examinado hasta la fecha más de 23 municipios y 73 núcleos de población.

El diputado responsable de Asistencia Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina, ha valorado positivamente el apoyo de la Junta de Castilla y León en sufragar una parte importante de la elaboración de este censo, cuya realización asume la institución provincial, a pesar de que estos censos los deberían elaborar los ayuntamientos, incluyendo un calendario de planificación para su retirada, ya que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.

Con toda la información recopilada se elaborará un documento final donde se listen todas las cubiertas, redes y otros elementos (bajantes u otros) identificados con la presencia de amianto.

Este censo permitirá planificar una campaña de retirada, que por el momento el gobierno regional subvenciona sólo en algunos casos, como la retirada de las cubiertas que contengan amianto en edificios que son centros de trabajo, incluyendo la sustitución de las cubiertas retiradas por nuevas cubiertas resistentes y transitables libres de amianto.

Una vez que finalice la elaboración de este completo mapa del amianto distribuido por toda la provincia se realizará un acto informativo a los medios de comunicación en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.