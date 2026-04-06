ASAJA Soria pide prudencia ante la nueva campaña de cereal

Lunes, 06 Abril 2026 12:32

ASAJA Soria ha pedido prudencia ante la nueva campaña cerealista en la provincia, tras el avance realizado por Itacyl que apunta buenas perspectivas. La organización agraria ha recordado que el campo provincial afronta una semana crucial en cuanto a lo meteorológico.

En algunas zonas, si no llueve de forma inmediata, los cultivos van a perder el potencial productivo, ha advertido en un comunicado.

Las lluvias de anteriores semanas han dejado el terreno muy apretado y la capa donde los cultivos están progresando evidentemente requiere ahora agua.

Con este panorama, ASAJA ha pedido prudencia a la hora de dar datos sobre la próxima campaña de siembra, como sucede con el boletín de predicción del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que difunde datos basados en sistemas predictivos que acaban siendo tecnologías que para lo concreto no sirven.

"Al cereal le queda mucho al raso en la provincia de Soria, así que esas predicciones son una especie de juego a ser Dios adivinando el futuro", ha señalado ASAJA en un comunicado.

La experiencia nos dice que, para grandes áreas, como puede ser toda Europa, a lo mejor pueden dar una idea muy básica del potencial o de cómo se va confirmando una campaña.

Pero al entrar a lo que es más concreto suele ocurrir que se prevea lluvia en toda Castilla y León y no caiga una gota en Soria, que es lo que están vaticinando para estos días.

"Para lo que no hace falta tener dotes adivinatorias es para saber que, con la escalada que han tenido los fertilizantes y carburantes, las medidas implantadas por el Gobierno central se han quedado cortas y que se echan de menos algunas ayudas para algunos colectivos como para los que no han hecho la PAC en 2025 en lo relacionado con el tema fertilizantes, y espera que a la vez la Junta de Castilla y León se dedique menos a anuncios sobre futuribles y que esté más a lo concreto, a lo que ya sabemos de forma cierta que es el perjuicio que tienen las explotaciones sorianas por el efecto de la subida de combustibles y fertilizantes, insumos que ahora hay que utilizar intensivamente porque el campo está en plena actividad", ha reiterado.

ASAJA está pendiente de que se forme el nuevo Gobierno regional y espera así que se concreten medidas que lleguen a todos los ganaderos y agricultores.

En definitiva, que para lo que no hacen falta aptitudes de adivinos, ni algoritmos ni satélites por el cielo es para saber el batacazo que se está llevando el sector agrario.

Para esto que es un hecho cierto y comprobable, que han sido las subidas desproporcionadas del precio tanto en el gasóleo agrícola como en los fertilizantes nitrogenados más utilizados, ASAJA está a la espera de que se conforme el nuevo gobierno autonómico y lleguen medidas concretas por la guerra de Irán para los profesionales del campo de la provincia.