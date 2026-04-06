Licitada comunicación de transformación digital del turismo de San Esteban de Gormaz

Lunes, 06 Abril 2026 12:48

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación del contrato de servicios para la publicidad y la comunicación del proyecto de Transformación Digital Integral del Turismo: Experiencia Inmersiva y Sostenible en San Esteban de Gormaz.

El presupuesto base de licitación asciende a 74.000 euros, el procedimiento es abierto simplificado y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 16 de abril a las 23.59 horas.

La apertura de las proposiciones económicas está prevista para el 17 de abril, mientras que el plazo de ejecución se extiende hasta el 25 de junio de 2026.

El contrato tiene por objeto el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la estrategia de comunicación y difusión del proyecto TDITES, promovido por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz con fondos del Gobierno de España.

La estrategia deberá trasladar a la ciudadanía, al sector turístico y a los agentes sociales y económicos los objetivos, actuaciones y resultados del proyecto.

También deberá contribuir a mejorar la imagen del destino, ordenar la comunicación para cada público objetivo y para cada red social, y difundir contenidos en distintos canales, desde medios de comunicación y revistas especializadas hasta publicaciones dirigidas a colectivos de interés.

La memoria justificativa subraya además la necesidad de medir resultados y de ajustar las campañas para que respondan con mayor precisión a las metas del proyecto.

El pliego reserva puntuación específica para la planificación de acciones especiales, entre ellas una gymkana digital.

Esta contratación forma parte de un proyecto turístico de mayor alcance.

TDITES obtuvo una subvención de 904.865 euros sobre un presupuesto total de 1.053.640 euros.

La iniciativa prevé herramientas como un modelo 3D interactivo del destino, un asistente virtual con inteligencia artificial en varios idiomas, elementos de gamificación, tótems digitales, conectividad wifi y sistemas que faciliten la planificación de la visita.

La licitación publicada ahora persigue dotar de una estrategia de comunicación coherente a ese proceso de modernización turística. No se trata solo de dar a conocer una actuación concreta, sino de ordenar el relato público del proyecto, aumentar su visibilidad, trasladar sus beneficios al tejido local y dejar constancia documentada de cada acción de difusión.

En un proyecto que combina tecnología, patrimonio, sostenibilidad y experiencia de visitante, la comunicación aparece en esta fase como una pieza necesaria para que la transformación llegue al público y para que sus resultados tengan una proyección clara y verificable.

Puro Duero, Tierra de Frontera

Por otra parte, San Esteban de Gormaz desarrolla el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Puro Duero, Tierra de Frontera”, dotado con 1.822.034 euros, también integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado a través de Next Generation EU.

Este plan tiene como finalidad transformar el municipio en un destino turístico más sostenible, digital, competitivo y resiliente, a partir de cuatro ejes de actuación: la recuperación ambiental de las riberas del Duero, la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad, la incorporación de servicios digitales para enriquecer la experiencia del visitante y la creación de nuevos recursos turísticos ligados al patrimonio y al entorno natural, entre ellos Espacio Duero y el Centro del Románico de Soria.