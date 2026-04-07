Valencia vuelve a promocionar el consumo de carne de Serrana Negra

Martes, 07 Abril 2026 08:38

Valencia volverá a acoger en mayo una nueva jornada de difusión del patrimonio histórico y cultural, de concienciación en la lucha contra la extinción de la Serrana Negra y de promoción turística y gastronómica de la provincia de Soria.

La cita tendrá lugar el próximo 22 de mayo.

La jornada comenzará con una conferencia impartida por la Cabaña Real de Carreteros y continuará con una degustación de exclusivos chuletones de Serrana Negra a la luna de Valencia.

La cuidada selección llegará desde Soria para la jornada en el punto óptimo de maduración.