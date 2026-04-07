Valencia vuelve a promocionar el consumo de carne de Serrana Negra
Valencia volverá a acoger en mayo una nueva jornada de difusión del patrimonio histórico y cultural, de concienciación en la lucha contra la extinción de la Serrana Negra y de promoción turística y gastronómica de la provincia de Soria.
Licitada comunicación de transformación digital del turismo de San Esteban de Gormaz
La cita tendrá lugar el próximo 22 de mayo.
La jornada comenzará con una conferencia impartida por la Cabaña Real de Carreteros y continuará con una degustación de exclusivos chuletones de Serrana Negra a la luna de Valencia.
La cuidada selección llegará desde Soria para la jornada en el punto óptimo de maduración.